Kicillof entregó viviendas en Tapalqué y suscribió un convenio para la integración urbana de cuatro barrios

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto al intendente local Gustavo Cocconi, presidió este viernes un acto significativo en el municipio de Tapalqué. Durante el evento, se entregaron 24 viviendas y se firmó un convenio para llevar a cabo obras de integración social y urbana en cuatro barrios populares del distrito.

Kicillof destacó la importancia del rol del Estado en la resolución de problemas habitacionales, argumentando que “aquellos que creen que todo lo puede resolver el mercado deberían recorrer la provincia para conocer los problemas y comprender que son muchos los que no pueden comprar una vivienda, acceder a un terreno o construir su propia casa”. Subrayó que, a pesar de los recortes y ataques del Gobierno nacional, su administración continúa impulsando la entrega de viviendas y obras que mejoran la calidad de vida en los barrios bonaerenses.

Con la entrega de estas nuevas viviendas, se culmina un proyecto que facilitó un total de 48 casas para vecinos y vecinas de Tapalqué. Además, se están construyendo otras 112 soluciones habitacionales en el distrito. En el mismo marco, la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), Romina Barrios, firmó un convenio para iniciar la ejecución de la red de cloacas y otras obras esenciales en los barrios Centro, La Milagrosa, Sagrado Corazón y Las 31.

Kicillof criticó al Gobierno nacional por el estancamiento de muchas obras de vivienda en la provincia, calificando estas excusas de falta de fondos como insuficientes. “Es muy fácil decir que no hay plata y no hacerse cargo de las dificultades de nuestro pueblo, pero no pueden escapar de sus responsabilidades porque están escritas en la Constitución Nacional”, afirmó.

Por su parte, el intendente Cocconi elogió las políticas públicas implementadas, destacando la importancia del Estado en la mejora de los distritos y la felicidad de sus habitantes. “Ante la prédica del ajuste y la motosierra, estamos transitando una jornada que evidencia la importancia de las políticas públicas de un Estado presente que trabaja para el crecimiento de los distritos y la felicidad de su pueblo”, dijo Cocconi.

Durante la jornada, también se inauguró un Mercado Bonaerense Fijo en el municipio, el octavo de su tipo en la provincia. Con una inversión de $163 millones, el mercado cuenta con seis puestos dedicados a alimentos de producción local y uno más para artículos de limpieza. El ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, explicó que el objetivo es reducir el costo de los alimentos y ofrecer nuevos espacios para las producciones locales y regionales.

En cuanto a la educación, Kicillof y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, entregaron netbooks a estudiantes de tres instituciones educativas de Tapalqué bajo el programa Conectar Igualdad Bonaerense. Bianco subrayó el compromiso de la provincia para seguir entregando computadoras y mejorar el acceso a la tecnología educativa a pesar de los recortes nacionales.

Finalmente, el Gobernador y otras autoridades recorrieron el Centro Federativo de Entrenamiento de Bomberos (CeFEB), donde se presentó un nuevo diseño curricular para la formación de bomberos voluntarios. La capacitación incluye técnicas de rescate, primeros auxilios y trabajo en equipo, con el objetivo de profesionalizar y mejorar la eficiencia de los cuerpos de bomberos en la provincia. Alberto Sileoni, director general de Cultura y Educación, y Javier Alonso, ministro de Seguridad, destacaron la importancia de este reconocimiento y la nueva estructura de formación para los bomberos.

Entre los asistentes al evento se encontraban el subsecretario de Educación, Pablo Urquiza; el administrador general del Instituto de la Vivienda, Diego Menéndez; el intendente de Azul, Nelson Sombra; el senador provincial Eduardo Bucca; la diputada bonaerense María Laura Aloisi; y otros funcionarios y dirigentes locales.

El acto de hoy en Tapalqué subraya el compromiso de la provincia de Buenos Aires con la mejora de la infraestructura habitacional, educativa y de seguridad, en medio de desafíos económicos a nivel nacional.