Infieles Municipales, afuera!

En una reciente entrevista en el programa ‘Despertate’ que conduce Gustavo Tinetti en uno de los medios de Cadena Nueve, la intendente de Nueve de Julio lanzó un contundente mensaje sobre la transparencia y la ética en la administración municipal.

Dos aspectos de los dichos de la Dra. María José Gentile, han acaparado la atención: la renuncia del Secretario de Gobierno y Producción, Víctor Altare, y la firme postura de la intendente contra el robo dentro del municipio de cuatro empleados infieles.

La primera cuestión que involucra a Altare, lo llevó a su renuncia. Se vio forzado a dimitir tras enfrentarse a una denuncia de violencia de género. Aunque la misma en sede administrativa no fue ratificada por la denunciante en lo judicial para proteger a sus hijos menores de edad, la gravedad del caso fue tal que se le otorgó a la víctima un botón antipánico para la seguridad de esos pequeños. La denuncia, por si hay dudas, fue un lunes y la mujer luego, afectada, se tomó unos días de licencia para evitar coincidir en espacios laborales comunes con el victimario y lo angustiante de la situación. Este hecho, apresuró su renuncia, destacándose la seriedad con la que la administración pública distrital aborda estos temas. No hubo mano negra, como se quiso presentar en sociedad – tal vez en defensa del cuestionado- desde un par de improvisados, quien alejaba al funcionario. Fueron la realidad y gravedad de los hechos, por no decir, su propia conducta o torpeza. Tinetti explicó lo ocurrido de fuente de la víctima en el informativo TV del grupo.

El segundo aspecto se centra en la firme postura de la intendente contra el mal manejo de recursos municipales. Con una política de cero tolerancia, ha advertido que cualquier empleado que defienda a los responsables de corrupción será igualmente apartado de sus funciones. El mensaje de la médica Gentile en las radios FM Máxima 89.9 y Cadena Nueve fue muy categórico: ‘Quienes defiendan a quienes roban en el Municipio, quedarán afuera’.

Es que su administración impulsa una investigación por sustracción de combustible y repuestos. Son cuatro empleados sumariados por robo y por ese delito hay causas abiertas en los Tribunales de Mercedes. Este esquema de corrupción, que implica a tres por el retiro de gasoil para quedarse con su dinero al venderlo a terceros, y uno ante la sustracción de repuestos en beneficio propio, fue anunciado por la Jefa Comunal.

En este último de los casos, la venta de estos artículos, ha llevado a pérdidas millonarias al municipio, ya que rondarían unos 30 millones de pesos. El combustible no está cuantificado por conducta realizada en el tiempo. La maniobra de los repuestos involucra a un empleado infiel, vacacionante en pista de esquí en San Martín de los Andes con esas ‘ganancias’ y a la empresa de la ciudad, muy acreditada, en la aceptación de la maniobra. Se entregaba la orden de compras oficial, a la CUIT municipal se facturaba y los repuestos, previo retiro para ser vendidos a un tercero o pagados a menor precio, constaban en una orden de crédito a nombre del empleado-correo-infiel, que hacía internamente un vendedor del local comercial. Este hilo es el que investiga la UFI interviniente en busca de esclarecer lo que sucedía y las personas intervinientes.

Lo cierto es que el dinero del erario público sí se depositaba en la cuenta del proveedor, cada mes y sin atraso. Muchos repuestos, no llegaban a los destinos municipales.

La postura de la intendente es clara: violencia de género o maltrato no es aceptada y la falta de transparencia no es negociable. Su llamado a la limpieza interna y la eliminación de la corrupción refleja una determinación firme que la lleva adelante sin el dramatismo que a veces acompaña tales comportamientos. Cultiva el perfil bajo y sencillez, que no lo modifica ante la gravedad de lo ocurrido. En última instancia, su mensaje es un llamado a la integridad y a la rendición de cuentas, esencial para restaurar la confianza en la administración municipal; y que cada empleado actúe correctamente. Pero también alcanza a los terceros o comerciantes que adhieren o han aceptado ser parte de las maniobras impropias.

La médica lleva la ética y transparencia del consultorio a la función pública y quiere lo mismo de empleados y vecinos que no hagan aprovechamiento de los bienes oficiales.

Infieles municipales, afuera… Inscripción de proveedores corruptos… baja de la lista oficial!

Las cuentas claras conservan la amistad!