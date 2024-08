Franco Flexas: La Corrupción en la obra pública y el compromiso con la transparencia Municipal

Esta mañana en ‘Despertate’, el Intendente de General Viamonte, Franco Flexas, abordó la problemática de la corrupción en la obra pública y la percepción generalizada de la corrupción política. Defendió la transparencia de su gestión y la importancia de la autonomía municipal para abordar las necesidades locales.

En el video viralizado, Flexas expresa que quienes se dedican a la obra pública lo hacen por vocación de servicio y no para obtener beneficios personales: “Los que abrazamos la obra pública con vocación de servicio lo hacemos porque la comunidad lo necesita y no para un beneficio personal”, enfatizó el Intendente. Agregó que la creencia de que “para hacer hay que robar” perpetúa el estigma de que “todos los políticos son chorros”, un argumento que considera incorrecto. Según Flexas, el Estado es una herramienta crucial para llegar a áreas que el sector privado no aborda por falta de rentabilidad.

Durante la entrevista, Flexas destacó la importancia de utilizar estos videos y discusiones para abrir un diálogo sobre la corrupción. “El inconveniente que tenemos es que esto está naturalizado; ‘los políticos roban’ en gran parte de la sociedad. Es apropiado poder discutir esto”, comentó. En su municipio, Flexas ha implementado medidas de transparencia, como la apertura de una página web municipal donde los vecinos pueden consultar los movimientos de dinero y el destino de cada gasto. “Quiero mostrar mi punto de vista, tenemos un municipio que puede demostrar lo contrario”, subrayó.

El Intendente también habló sobre el quiebre entre la percepción de los políticos a nivel provincial y nacional frente a la realidad de los municipios: “El ciudadano sabe lo que pasa en la comunidad”, indicó, y agregó que generalizar sobre todos los políticos no es justo ni beneficioso. Flexas defendió que “se llega más rápido al desarrollo con honestidad”, y explicó que su motivación para estar en la política es precisamente dar esta discusión y trabajar con integridad.

Además, Flexas abordó la necesidad de una camada de dirigentes jóvenes que puedan ofrecer una visión fresca y comprometida con el futuro de la provincia y el país. Destacó que el apoyo de la sociedad es crucial para que este cambio sea efectivo, advirtiendo que si la gente sigue eligiendo a los mismos políticos de siempre, el cambio no será posible.

Finalmente, el Intendente subrayó la importancia de la autonomía municipal para resolver las necesidades locales de manera eficaz, argumentando que “las necesidades se resuelven en los lugares” y que el desarrollo requiere un enfoque honesto y comprometido.