Buena actuación de Atlético en el debut del Torneo Clausura

En el marco del inicio del Torneo Clausura de la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia, que cuenta con la participación de once clubes divididos en dos zonas, Atlético 9 de Julio tuvo buen desempeño.

El objetivo es definir las posiciones para los play offs a fin de año.

A pesar de las inclemencias del tiempo que se presentaron este sábado, día de las competencias, que limitaron la jornada, el Club Atlético brilló en su debut al mantenerse invicto en los cuatro encuentros disputados.

El mal tiempo afectó el desarrollo de la fecha en la Zona “A”, donde de los tres partidos programados, solo se llevó a cabo el encuentro en la cancha del Club Atlético. El equipo local recibió la visita del Saladillo Hockey Club en todas las categorías, logrando un balance positivo.

Resultados del Club Atlético

Sub 14: Las campeonas de la categoría Sub 14 exhibieron un juego sólido y efectivo, goleando a Saladillo por 4 a 0. Los goles fueron convertidos por Josefina Miranda, Francisca Zúñiga Pirez, Lucía Maidana e Inés Ibarra. Esta última no solo se destacó en Sub 14, sino que también brilló en Sub 16.

Sub 16: En esta categoría, el equipo local tuvo un inicio complicado, con un 2 a 0 en contra durante los primeros cinco minutos. Sin embargo, lograron recuperarse y empatar el partido 2 a 2, con dos goles de Inés Ibarra, quien fue clave en la remontada.

Sub 19: A pesar de que Saladillo era el favorito, siendo subcampeón del Torneo Apertura, Atlético mostró una gran capacidad defensiva y consiguió un empate 1 a 1. El gol de Atlético fue anotado por Martina Delgado.

Primera División: La primera división de Atlético obtuvo una victoria valiosa al vencer a Saladillo por 2 a 0. Los goles fueron de Trini Iturralde y Pilar Hurtado. Este triunfo resalta la mejora en el rendimiento del equipo, que ya había mostrado avances hacia el final del Apertura. Además, la destacada actuación de la arquera Julia Longarini contribuyó significativamente al resultado positivo.

La jornada de apertura del Torneo Clausura dejó a Atlético con una impresión positiva y una sólida base para enfrentar los próximos encuentros. La combinación de actuaciones individuales destacadas y un juego de equipo efectivo promete una temporada emocionante para el Club Atlético.