Comienza el Torneo “Clausura” y Atlético debuta con Saladillo Hockey Club

Después de un receso, el hockey femenino retoma su actividad oficial con el inicio del Torneo Clausura, organizado por la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia. Este torneo contará con la participación de once clubes, divididos en dos zonas.

En la Zona “A”, uno de los partidos más esperados de la primera fecha será el que enfrentará al Club Atlético 9 de Julio y al Saladillo Hockey Club. Ambos equipos se han destacado en el Torneo Apertura y se perfilan como fuertes contendientes.

El Club Atlético 9 de Julio ha demostrado un excelente desempeño en sus categorías formativas, con un título de campeón invicto en Sub 14, un segundo lugar en Sub 16 y un tercer puesto en Sub 19, también invicto.

Por su parte, el Saladillo Hockey Club se destacó en Sub 19 y en Primera División, donde terminó en la segunda posición con una destacada actuación, ganando 9 de los 10 partidos jugados.

El Torneo Clausura se desarrollará durante las próximas semanas y culminará con los play offs, donde los primeros de cada zona se enfrentarán para definir las posiciones finales.

La jornada inaugural del sábado promete buen hockey, comenzando a las 10 hs en Nueve de Julio. Se espera una serie de encuentros emocionantes y de alta competencia, que darán el pistoletazo de salida a un apasionante torneo.