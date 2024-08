Jornada ‘Habitando Aulas’: capacitación para el futuro laboral de los jóvenes

Este viernes 9, a partir de las 8:00, se llevará a cabo una jornada especial titulada “Habitando Aulas” en el edificio ubicado en Cardenal Pironio y Mendoza, 9 de Julio donde funciona la Escuela Normal Superior 7. Este evento está destinado a todas las promociones de alumnos del ultimo año del ciclo secundario y la comunidad, contando con la participación de destacados especialistas en tecnología y educación.

Uno de los ponentes será Claudio Yapura, quien lidera el proyecto “Generación T” desde su empresa de tecnología, Sare Factory. Yapura fue contando aspectos que se abordarán mañana en ‘Despertate’ de CN y Máxima 89.9, programa radial matutino líder de 7 a 10 de lunes a viernes.

La jornada se enfocará en cómo estas herramientas pueden ser utilizadas tanto en entornos laborales tradicionales como no convencionales, como trabajar desde una plaza o al aire libre.

Claudio Yapura, hablará sobre el impacto de la tecnología en el mercado laboral. Yapura explicó que su empresa lleva más de 14 años en el sector, especializándose en inteligencia artificial para la toma de decisiones empresariales. “Generación T” es un proyecto nacido en pandemia que busca capacitar y motivar a jóvenes para trabajar en el ámbito tecnológico, destacando la creciente demanda de perfiles IT a nivel nacional e internacional.

La Demanda de Perfiles Tecnológicos

El año pasado, solo en Argentina, se buscaban 15,000 perfiles IT, pero muchos de estos puestos no se cubrieron. La empresa Stream, por ejemplo, tiene una demanda mensual de 40 perfiles tecnológicos que muchas veces no se encuentran en el país. Yapura destacó que, a pesar de la escasez, hay un gran potencial de talento en Argentina, con jóvenes que destacan en diversas disciplinas, desde tecnología hasta deportes y matemáticas.

Yapura subrayó que la formación en tecnología no pretende reemplazar las carreras universitarias, sino complementarlas. La idea es ofrecer a los jóvenes una alternativa que les permita ingresar al mercado laboral y aprovechar las oportunidades en un sector en constante crecimiento. La tecnología, afirmó, es transversal y puede aplicarse a numerosos campos, desde la medicina hasta el agro y la minería.

En relación con el rol del Estado en la regulación de la tecnología, Yapura reconoció que los avances tecnológicos a menudo superan la capacidad del Estado para regularlos de manera efectiva. Sin embargo, consideró que es crucial que el Estado y el sector privado colaboren en la formación y en la creación de políticas que permitan el desarrollo y la integración de nuevas tecnologías.

Mensaje para los Jóvenes y la Comunidad

El mensaje principal de la jornada es que, en Argentina, hay un gran potencial y talento que solo necesita ser guiado y desarrollado. Yapura instó a los jóvenes a considerar la formación en tecnología como una oportunidad para cambiar sus vidas, sin descartar la importancia de seguir estudiando y formándose en otras áreas. También destacó la importancia de la creatividad y la curiosidad como habilidades complementarias a la tecnología.

La jornada “Habitando Aulas” es una excelente oportunidad para que la comunidad de 9 de Julio se conecte con expertos en tecnología y educación, y para que los jóvenes puedan explorar nuevas posibilidades en un campo en constante evolución. La participación de Claudio Yapura y su equipo promete ser una fuente de inspiración y conocimiento para todos los asistentes.

Yapura quien trabaja con la empresa Strambe, especializada en proyectos que integran ciencia y tecnología, adelantó en Despertate, que compartirá su experiencia en formación para el trabajo remoto, impulsando el desarrollo de habilidades tecnológicas en un mundo laboral en constante cambio.

En este sentido, se enfocará en la importancia de que los jóvenes adquieran habilidades en el uso de herramientas tecnológicas para el trabajo online, especialmente en un contexto donde el home office se ha vuelto una modalidad común tras la pandemia.

El experto destacó que el mercado tecnológico es uno de los sectores más demandados en el país, ocupando el segundo lugar en generación de divisas, solo detrás del sector agropecuario: “Es fundamental motivar a los chicos para que sigan capacitándose en estas áreas”, afirmó Yapura, subrayando la necesidad de trabajar en los perfiles más buscados y el potencial del talento argentino.

En otro aspecto, Yapura hizo hincapié en la necesidad de capacitación para otras areas como la docencia y por ejemplo, empleados municipales. Al respecto, sostiene que muchos municipios piden armar capacitaciones para ellos con le objetivo de agilizar trámites y el correcto uso de datos. .

De este modo, la jornada ‘Habitando Aulas’ que tendrá lugar este viernes, se presenta como una oportunidad valiosa para que los jóvenes de Nueve de Julio se preparen para un futuro laboral que exige cada vez más competencias tecnológicas.