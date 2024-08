Silvina Vaccarezza: “La reforma laboral debe discutirse en el Congreso y no en la Legislatura bonaerense”

Esta mañana, en el programa radial “Despertate” de Cadena Nueve y Máxima 89.89, Silvina Vaccarezza, legisladora de la cuarta sección electoral, expresó su firme oposición al proyecto que tratará el senado de la provincia de Buenos Aires que propone un aumento de indemnizaciones de hasta siete veces más, en los reclamos judiciales laborales.

Vaccarezza argumentó que este tipo de reformas laborales no deberían ser tratadas en la Legislatura bonaerense, sino que deben ser discutidas en el Congreso Nacional, donde se pueden abordar de manera más integral y con una visión más amplia: “Estoy en contra porque no hace bien a las pymes, debemos de incentivar y no poner palos en las ruedas”. “Espero que en el senado no se apruebe porque ahí el oficialismo es minoría. No tiene porque aprobarse si la oposición trabaja como oposición”, agregó.

Por otra parte, la legisladora también se refirió al desarrollo de la creación de unidades fiscales especializadas en delitos rurales, un proyecto que actualmente se encuentra en comisiones y que está siendo objeto de modificaciones: “Me gustaría que estén convocados nuevamente los productores rurales para que lo vean antes de llegar al recinto”.

“Hubo buena recepción de todos los partidos políticos con respecto a este proyecto. Es cuestión de seguir trabajándolo, tengo la esperanza de que tenga media sanción en diputados, que pase al senado y que lo termine reglamentando el ejecutivo”, afirmó Vaccarezza al respecto del proyecto presentado.

Asimismo, sostuvo la importancia y relevancia del proyecto teniendo en cuenta que le productor rural ante un delito no denuncia debido a que no hay un agente especializado que tome el caso, recolecte pruebas y esclarezca los hechos hasta llegar a la sanción: “Es importante el proyecto, yo me comprometí a trabajarlo hasta que salga, porque hace a todo el delito rural de la provincia de Buenos Aires que se ha incrementado”.

Otro tema de que abordó fue la ludopatía. La legisladora destacó la necesidad de un proyecto base que regule esta problemática a través de un programa integral, enfatizando que es un asunto que requiere atención urgente y un enfoque serio.

Finalmente, Vaccarezza hizo hincapié en la importancia de reformar las cartas orgánicas de los municipios. Aunque se ha presentado un proyecto en los últimos días, ella está trabajando en otra propuesta que busca considerar las particularidades de cada municipio. “Llegó el momento de que esto pueda modificarse. Hay que estudiarlo y trabajarlo bien, incluso con la intervención de los intendentes de la provincia de Buenos Aires”, concluyó.