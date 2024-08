La historia detrás de la celebración de Santo Domingo de Guzmán en Nueve de Julio

En vísperas de la celebración de Santo Domingo de Guzmán, el historiador Héctor Iaconis compartió detalles sobre la historia de esta festividad en el programa “Despertate” de Cadena Nueve y Máxima 89.9. La elección de la imagen del santo, que se remonta entre 1863 y 1868, fue un proceso arduo y significativo para la comunidad de Nueve de Julio, que en ese entonces no contaba con un templo propio.

En este sentido, Iaconis relató que los oficios religiosos se llevaban a cabo en la casa quinta de Julio de Vedia, ubicada en la esquina de Eva Perón y Tomás Cosentino, justo frente a la Plaza España. Durante esos años, las imágenes de los santos llegaban a la comunidad a través de grabados, y fue el padre Antonio D’Elia quien eligió la imagen de Santo Domingo de Guzmán, que hoy se puede admirar en la catedral local. La bendición del nuevo templo se realizó el 4 de agosto de 1868, marcando un hito importante en la historia religiosa de la ciudad.

Entre las curiosidades que Iaconis compartió en Despertate, destacó un relato sobre el transporte de un piano desde Bragado hasta 9 de Julio en un carruaje, un hecho que refleja la dedicación y el esfuerzo de la comunidad en aquellos tiempos. La historia de Santo Domingo de Guzmán no solo es un recordatorio de la fe y la perseverancia de los habitantes de Nueve de Julio, sino también un testimonio de la rica herencia cultural que perdura.

Por último y al respecto de la lectura de ‘Nueve de Julio, como una ciudad Mariana’, el historiador Iaconis menciona que la figura de Domingo de Guzmán está ligada a la Virgen María en todos los órdenes: “La virgen le otorga como regalo el rezo del rosario, siendo este un gran difusor”.

Estamos en plena celebración de la festividad de Santo Domingo de Guzmán, el patrón de nuestra localidad. La pregunta que surge es si la elección de este santo como patrono de la parroquia de 9 de Julio – y más tarde de la Diócesis – fue una decisión deliberada o un acto de azar.

Héctor Yaconi, experto en historia local, en Despertate, programa líder de la mañana de Cadena Nueve y Máxima 89.9, puso luz en el tema. La historia revela que la elección del patrono no fue exactamente azarosa, aunque tuvo elementos de providencia. A finales de la década de 1860, cuando 9 de Julio aún estaba en proceso de formación, no existía un templo parroquial; los oficios se realizaban en una habitación de la casa particular de Julio de Vedia, ubicada en lo que hoy es Avda. Tomás Cosentino y Eva Perón, frente a plaza España.

La primera capilla en 9 de Julio se construyó con la iniciativa del comandante Nicolás Granada y otros vecinos. El arzobispo de Buenos Aires en ese momento, Mariano José de Escalada, autorizó la instalación de la capilla y designó al primer cura párroco. Según el relato de Buenaventura Vita – primer historiador de la ciudad-, el padre Antonio de Elía, encargado de comprar los objetos litúrgicos para la nueva capilla, encontró una imagen de Santo Domingo de Guzmán en una santería en Buenos Aires. Esta imagen, que estaba arrumbada y aparentemente económica, fue elegida para la capilla.

El 4 de agosto de 1868, se bendijo la capilla bajo el patrocinio de Santo Domingo de Guzmán. Aunque la fecha original de la festividad de Santo Domingo era el 4 de agosto, el santoral se reordenó para que la festividad fuera el 8 de agosto, día de su nacimiento. Sin embargo, se mantuvo la fecha del 4 de agosto para la bendición de la capilla.

La presencia de Santo Domingo de Guzmán en 9 de Julio no fue solo un acto de azar. La figura del santo está profundamente relacionada con María, la Virgen, ya que Domingo recibió la misión del rezo del rosario directamente de la Virgen María en una visión. Santo Domingo es conocido por ser un gran difusor del rosario, y su vida está vinculada a la devoción mariana.

El padre Manuel Prieto, de la congregación de los Hermanos Marianistas, ha mencionado en varias ocasiones que Nueve de Julio es una ciudad mariana, destacando la presencia y devoción a la Virgen María y al patrón Santo Domingo en la comunidad.

En la actualidad, 9 de Julio sigue celebrando con gran fervor la fiesta de Santo Domingo de Guzmán. La procesión y las celebraciones litúrgicas son eventos de gran relevancia para la comunidad. La historia del patronazgo de Santo Domingo de Guzmán en 9 de Julio, marcada por el hallazgo fortuito de la imagen y la devoción mariana, es un testimonio de la providencia y la profunda conexión religiosa de la localidad.