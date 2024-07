Intensa actividad deportiva en el Club Atlético este fin de semana

Durante este próximo fin de semana, el Club Atlético se prepara para una jornada repleta de competiciones y eventos deportivos en diversos frentes. Desde fútbol hasta golf, pasando por hockey, rugby y más, los equipos y jugadores del club estarán en acción tanto en competencias locales como en torneos de carácter nacional.

El fútbol será uno de los protagonistas principales, con varias categorías menores enfrentándose al Club Dudignac. Equipos como la 5ª, 6ª, 7ª y 9ª división viajarán para disputar partidos clave, destacándose los equipos Millonarios que actualmente ocupan los primeros lugares en sus respectivas tablas.

El hockey femenino también estará en movimiento, participando en el Torneo de la Asociación del Centro en Junín. Las categorías menores, Sub 14 y Sub 19, se encuentran invictas y bien posicionadas, mientras que la categoría Sub 16 muestra un desempeño sólido con solo una derrota hasta el momento. Por su parte, el equipo de Primera División está recuperándose después de un inicio complicado.

En baloncesto, se celebrará el Final Four con la disputa de las Copas de Oro, Plata y Bronce. El equipo de U13 de Atlético viajará a Chivilcoy para competir por la Copa de Oro junto a equipos de renombre como Argentino, Quilmes y Bragado Club.

En Newcom, un deporte en crecimiento, el equipo Mixto +40 representará al club en el Torneo Nacional en Corrientes, un evento clasificatorio para el Sudamericano, con la participación de 64 equipos en total.

Las Bochas del Club estarán presentes en el Torneo Provincial de damas por equipos en Tandil, con la oportunidad de clasificar para el Torneo Argentino, destacando el compromiso del club en diversas disciplinas.

El voleibol femenino de primera división también tendrá su espacio el sábado en el gimnasio “Ernesto Báncora”, participando en la segunda fecha de un certamen local que cuenta con la participación de seis equipos de la región.

Finalmente, los amantes del golf disfrutarán de una “Laguneada” el sábado por la mañana en el campo de Golf del club, una modalidad popular entre los jugadores del Atlético.

Con estas múltiples actividades programadas, el Club Atlético se posiciona una vez más como un centro de excelencia deportiva y participación comunitaria, demostrando el compromiso y la pasión de sus deportistas en cada disciplina representada.

Para más información y seguimiento de resultados, se invita a todos los socios y aficionados a visitar el sitio web oficial del Club Atlético y seguir las redes sociales del club para actualizaciones en tiempo real durante este emocionante fin de semana deportivo.