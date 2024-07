Gisella Rodríguez: “Para impulsar un programa articulado de ayuda social recurriré a la Banca 19′

Días atrás la convecina Gisella Rodríguez estuvo en Despertate, para dar a conocer su tarea diaria relacionada con diversas problemáticas sociales y alentando sobre un proyecto presentado al municipio tiempo atrás que fue a Desarrollo Social.

Como te lo comentamos en la nota anterior, Gisella Rodríguez observa y actúa en consecuencia sobre la realidad de las personas con necesidades y carencias, que piden ayuda para sobrevivir. Lo hace desde su centro vinculado con Desarrollo Social hace varios años, por lo que vio la labor de los distintos intendentes del distrito, en diferentes momentos. De este modo, se autodenomina como un buen referente en Desarrollo Social, por lo cual la saben tener en cuenta para ‘casos explícitos’.

Esta mañana, Gisella Rodríguez volvió a Despertate presentando una iniciativa que implica ir mas allá para ser escuchada y llevar adelante este y otros proyectos que tiene que ver con la demanda de sectores vulnerables. Recordamos que el proyecto inicial contemplaba la creación de una casa de abrigo en la cual se trabaje de manera integral con otras áreas.

En esta ocasión, la convecina y referente social sostuvo que el proyecto anteriormente presentado ‘fue encajonado por el Municipio’ por lo que ve necesario presentan otro nuevamente más ‘abundante y profundo’ con el objetivo de presentarse a la banca 19 para fundamentarlo y comunicarlo a la comunidad desde el HCD.

Asimismo, afirmó que esta vez está ‘dispuesta a todo’. Luego de la nota realizada días atrás en Despertate en la cual expuso públicamente la situación, Gisella sostiene que no recibió una respuesta concreta: “Creo que si hubiesen tenido intencionalidad de hacerlo, algún contacto conmigo hubiesen tenido”. Al mismo tiempo, sostuvo que desde el Municipio ‘hay bajadas desde distintos sistemas donde se nos está acortando muchísimo todo y más de lo esperado”. “Trabaje en gestiones de distintos invéntenles, pero este año creo que realmente es el peor”. “Otros años la respuesta era más rápida”, agregó.

Sobre la complejidad de las demandas existentes en la comunidad, Giselle sostiene que si bien entiende la burocracia y la atemporalidad de los trámites necesarios, ante la urgencia se debe trabajar de manera inmediata y en consecuencia ya que de lo contrario, Nueve de Julio pasaría a tomar otro rumbo: “Veo muchísima inoperancia, no puede ser que en 6 meses – pese a los cambios que hubo – no haya un registro de personas con las que venimos trabajando años anteriores”. “A mí me llama servicio local y me preguntan si conozco a tal persona”.

Siguiendo con lo anterior, Giselle sostiene en Despertate que esta vez ‘va por todo con el proyecto y otros más’: “He armado una mesa política, ayer estuvimos en comunicación vía Zoom con un Senador Nacional y estoy en contacto con la Provincia para trabajar en conjunto”. De este modo, confirmó que será ella quien encabece este proyecto, siendo que muchas veces acompaño a otros pero esta vez el rol es otro: “Vamos a trabajar por un Nueve de Julio desde lo profundo que es el que está siendo menos escuchado hoy y el que más problemáticas tiene”.

Por último, en cuanto a las falencias que presenta el Municipio de Nueve de Julio hoy, Giselle menciona que es explicita una ‘falta de asesoramiento total’. Asimismo, apunto contra la intendente María José Gentile: “La Sra. Gentile no tiene todo esto en la cabeza, firma los cheques que salen como ayuda social y se terminó. No creo que se vaya a poner a mirar cada nombre y apellido de las personas que están en esta situación, entiendo que para eso hay un sistema que se ocupa. Un sistema que veo con determinados faltantes, poca empatía y poca capacidad de poder llevar esto adelante”.