Brian Juárez: “La madre de mi hijo no tiene pruebas de lo que dice”

Hace dos días Antonella González, joven mamá de 4 hijos, contó en Despertate, frecuencia radial de Cadena Nueve y Máxima 89.9 donde señaló que sus denuncias no eran considerada por las autoridades y sobre un hecho que acusaba a su ex pareja, papá de uno de sus hijos por maltrato y falsa denuncia en contra de otro de sus hijos.

En este sentido, Brian Juárez sostiene en Despertate que la joven falta a la verdad y que es ella quien agrede por lo que pide justicia y aclarar la situación: “Vengo a desmentí lo dicho, la justicia no actúa porque no hay pruebas de su parte”. Asimismo, sostuvo que él también tiene denuncias hacia ella por violencia hacia él y su pareja actual, lo cual ha presentado audios y capturas de pantalla no solo a la justicia sino también ha exhibido en sus redes sociales.

Juárez asiente a que si bien la relación con Antonella fue insana y conflictiva, una vez que él decidió terminar la relación todo fue para peor: “Ya no se puede vivir asi, le pido a la justicia que verifique todo. No puede decir que yo la amenacé cuando es todo al revés”. Del mismo modo, sostiene que esto viene de hace dos años atrás con denuncias a servicio local debido a la ‘irresponsabilidad’ de Antonella para con sus hijos: “Mi hijo tiene 5 años y esto es muy peligroso”, y denuncio públicamente a servicio local por inclinarse a favor de la joven.

En otro sentido, Juárez menciona que Antonella públicamente asumió tener tratamiento psiquiátrico y desmintió que él lo tenga, ‘no es así’: “Ella concurre al psiquiatra y toma desmedidamente psicofármacos. Existe una historia clínica”. En cuanto al presunto abuso del menor, el papá de la víctima sostiene que pide a la justicia que se revea el caso a fondo.