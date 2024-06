Mariano Barroso: “En términos generales estoy muy bien y agradecido con la muestra permanente de cariño de los vecinos”

Esta mañana hablamos en Despertate, frecuencia radial de Cadena Nueve y Máxima 89.9 el ex intendente de Nueve de Julio Mariano Barroso hizo mención a su actividad a los seis meses de haber dejado la municipalidad y el ‘Cambio de Época’ que estima transitar Nueve de Julio como distrito.

En primer lugar, Mariano Barroso, sostuvo en Despertate que fue una decisión consciente por lo que no extraña ser intendente, pero si el mantenerse activo ante lo inmediato. Sin embargo, mencionó que está a disposición de lo que pueda ayudar si así lo requiere la gestión actual: “María José me ha llamado por algún tipo de consulta y obviamente es ilógico no pensar que uno no va a colaborar”, agregó.

En cuanto a estos seis meses que sucedieron, Barroso se mantiene trabajando para la firma de la Compañía Urso Hermanos lo que toma como una cuestión de ‘desintoxicación’ política, necesaria. Por lo que también hace mención en desearle lo mejor para María José y todo su gabinete que la acompaña.

Sobre los dichos de Pablo Giacomino, concejal del Partido del Dialogo acerca de ver a Nueve de Julio sin rumbo, Mariano Barroso, sostuvo: “El rumbo está muy bien macado. Nueve de Julio marca la diferencia con los vecinos y la zona” a esto, agrega que el distrito “Se destaca por tener la mayor cantidad de empresas mecánicas de la provincia de Buenos Aires”. “Tenemos que dar gracias de la capacidad empresarial que tenemos en Nueve de Julio y que lo hace su gente”.

Seguido de lo anterior, Barroso sostuvo que debido a los ocho años de gestión y la relación que eso implico el trabajo con instituciones intermedias como Cámara de Comercio y Sociedad Rural, uno puede reconocer que la gente que la compone está permanentemente pensando y generando: “Ojalá tuviéramos una billetera como estado municipal para poder acompañar a estos procesos”. “Somos un estado pobre, con momentos buenos y no tan buenos”, reconoció.

“Si no hay una definición clara de la provincia de Buenos Aires donde se habla de autonomía municipal y co-participación, va a ser muy difícil para municipios que tienen una potencialidad enorme poder despegar”. Debido a que, “Estamos a la merced de la buena voluntad del sector político de la parte central que es la provincia de Buenos Aires”.