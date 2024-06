Ignacio Palacios: “La dirigencia política no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha tenido la capacidad de dar debate”

Esta mañana desde Despertate, frecuencia radial de Cadena Nueve y Máxima, hablamos con Ignacio ‘Nacho’ Palacios sobre el posicionamiento del radicalismo en el Concejo Deliberante, el rumbo de Nueve de Julio y la educación en el distrito.

Sobre los dichos de Pablo Giacomino -concejal del Partido del Diálogo- en Despertate acerca del rumbo de Nueve de Julio y la falta de planificación, Ignacio ‘Nacho’ Palacios coincidió y sostuvo que desde la UCR: “Nosotros siempre hacemos hincapié desde el lado de la producción y de la educación. Para nosotros el desarrollo de Nueve de Julio viene a la par de una pyme y una industria pujante”.

Del mismo modo, sostuvo que: “Nueve de Julio ya tiene parte del camino hecho en cuanto a su rumbo, pero falta que todo el conjunto de la comunidad defina hacia dónde vamos. Es importante tenerlo presente, porque si no siempre estamos en una política reactiva que nos hace mal que es ir atrás de las cosas constantemente. Esto es cansador, malo y no nos permite poder planificar”.

Asimismo, apuntó hacia la dirigencia política, al respecto menciona: “La dirigencia política no ha estado a la altura de esta circunstancia, no ha tenido la capacidad de dar debate y discusiones hacia adelante sino pensando en el cortoplacismo. Hoy pararnos acá en una mesa a discutir cómo será Nueve de Julio en cincuenta años es complejo porque tenemos un montón de cuestiones a resolver antes”.

Por otra parte, Palacios hizo referencia a la importancia de la banca ciudadana y como en tres años como concejal se ha visto un incremento en la inclusión de las y los vecinos por querer ser parte de la banca 19: “La gente está viendo que en el Concejo Deliberante hay un lugar para canalizar una propuesta, una idea o una demanda.”

Sobre la UNNOBA, Palacios sostuvo que su llegada es una posibilidad tanto para Nueve de Julio como para la región: “El rector de la Universidad tiene el convencimiento de poder expandirse en la región. En momentos tan complejos donde lo económico es primordial, que la Universidad del Noroeste pueda llegar a la región es importante. Hay un convencimiento sobre eso”.

Seguido de lo anterior, Palacios sostuvo que luego, viene una parte institucional que es el trabajo que se viene llevando a cabo con distintos municipios: “Hay un pedido por parte de los funcionarios del gobierno actual para empezar a trabajar en conjunto para que Nueve de Julio pueda contar en una primera instancia con distintos recursos”. En este sentido, “La universidad tiene las carreras de grado y pregrado y después cursos y diplomados que son más cortos.”

Sobre la situación de incompatibilidad o no en el HCD, Palacios menciona que para él no existe ningún tipo de incompatibilidad: “A mí cuando me ofrecieron un lugar en la Universidad, fue lo primero que pregunte y averigüe para estar seguro de poder cumplir ese rol. Que de hecho estoy muy contento”. “El área legal y de cuentas vio que es totalmente compatible poder desempeñar estas tareas.

Además, sostuvo que: “Apenas asumí el cargo hice la renuncia a parte de la dieta como lo establece la Ley Orgánica municipal para que no exista una incompatibilidad desde lo económico”. “Lo vimos mal desde el oficialismo local porque habíamos tenido distintas charlas tanto con la intendenta como la directora de Educación”. “Si había realmente una duda se podría haber hablado”, “Fue más una chicana política que para saber si existió una incompatibilidad”, agregó.

Por último, invitó y convocó a que la gente crea en la política como herramienta de transformación: “Nos conocemos y uno sabe quién es cada uno, creo que hay que creer realmente para poder cambiar y modificar las cosas”. “Los que hacemos política en territorio, lo hacemos con el convencimiento de crear un lugar mejor para todos”.