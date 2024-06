Orden de las cartas de Póker: Jerarquía de jugadas ganadoras en Texas Holdem

Uno de los juegos de cartas más populares en todo el mundo es el póker, en concreto en su modalidad Texas Holdem. Tanto es así, que cada día es más común que tanto jugadores expertos como aquellos que quieren introducirse en este juego jueguen póker online en salas oficiales GGPoker, donde cuentan con la seguridad de saber que su dinero está a salvo.

Si tú también estás pensando en comenzar a jugar, además de aprender las reglas básicas del póker y cómo se juega, seguro que también quieres saber cuál es el orden de las cartas y qué se consideran manos ganadoras. Con esta información, podrás jugar en salas con mayor confianza y conseguir ganar tus primeras partidas.

En este artículo te proporcionamos toda la información que necesitas sobre la jerarquía de jugadas que te ayudarán a proclamarte vencedor en el póker Texas Holdem.

Conoce las cartas

¿Sabes con cuántas cartas se juega al Póker Texas Holdem? Puede que estés familiarizado con la baraja española de 40 cartas, pero en póker, como en otros muchos juegos, se juegan con la baraja francesa compuesta de 52 cartas. En concreto se utiliza solo una baraja, a diferencia de juegos como el Blackjack, donde se juega con varias.

Además, en póker no se utilizan las cartas Joker o comodines y todos los palos (picas, corazones, tréboles y diamantes) son iguales. Esto quiere decir que ningún palo es mejor o peor que otro, pero no que sean irrelevantes, ya que se utilizan para hacer escaleras. Lo que sí es importante es el valor de las cartas, en especial el As, que puede ser el valor más alto o el más bajo.

Jerarquía de manos para ganar

Una vez barajadas las cartas, se reparten dos a cada jugador de la mesa (hasta siete), las cuales se llaman cartas ocultas por ser repartidas boca abajo. Se hace una ronda de apuestas y a continuación se reparte el flop, que son tres cartas compartidas que se colocan en el centro de la mesa boca arriba. Según avanza el juego, se reparten más cartas compartidas, creando el turn con cuatro cartas y el river con cinco.

Los jugadores deben formar manos ganadoras utilizando tanto sus cartas ocultas como las de la mesa. Pero ¿cuáles son estas manos?

1. Escalera real

Una escalera real consiste en formar con las cartas la sucesión A, K, Q, J y 10 de un mismo palo. Es la mejor mano que puedes crear y te asegura ganar la partida.

Ejemplos: A♦ K♦ Q♦ J♦ 10♦, A♥ K♥ Q♥ J♥ 10♥, A♣ K♣Q♣ J♣ 10♣ y A♠ K♠Q♠ J♠ 10♠

2. Escalera de color

Otra combinación ganadora bastante complicada de conseguir es la escalera de color, que consiste en la sucesión de cinco cartas consecutivas que sean del mismo palo.

Ejemplos: 10♦ 9♦ 8♦ 7♦ 6♦, 8 ♣7 ♣6 ♣5 ♣, 6♠ 5♠ 4♠ 3♠ 2♠, etc.

3. Cuatro iguales

Las mano cuatro iguales o póker, también conocida como quads, se forma con cuatro cartas de igual valor junto con otra carta que será la complementaria y que puede ser de otro valor.

Ejemplos: Q♦ Q♣ Q♠ Q♥ K♦, J♦ J♣ J♠ J♥ Q♦, A♦ A♣ A♠ A♥ J♥, etc.

4. Full

Un full se consigue combinando un trío (tres cartas de un mismo valor) y una pareja (dos cartas de un calor distinto).

Ejemplos: A♥ A♣ A♦ 9♠ 9♣, J♥ J♣ J♠ 4♣ 4♦, 10♣ 10♥ 10♠ 2♣ 2♠, etc.

5. Color

Un color (también llamado flush) es la mano de póker que se forma por cartas del mismo palo, pero que no son consecutivas entre sí.

Ejemplos: A♠ Q♠ 8♠ 4♠ 3♠, K♣ 10♣ 7♣ 5♣ 2♣, Q♥ 10♥ 8♥ 6♥ 3♥, etc.

6. Escalera

Una escalera se forma con cinco cartas de valores consecutivos, pero no que no son todas de un mismo palo.

Ejemplos: 9♥ 8♠ 7♣ 6♦ 5♣, Q♥ J♦ 10♣ 9♥ 8♠, 7♣ 6♦ 5♥ 4♠ 3♥, etc.

7. Trío

Para tener una mano que se considere trío, necesitas tener tres cartas del mismo valor y otras dos cartas de distintos valores.

Ejemplos: 6♠ 6♦ 6♣ K♦ J♣, 10♦ 10♠ 10♣ 5♥ A♠, J♠ J♦ J♣ 4♣ K♦, etc.

8. Dos pares

La mano conocida como dos pares consiste en reunir dos cartas de igual valor, otras dos cartas del mismo valor y una carta extra.

Extra: 8♣ 8♦ 6♣ 6♠ Q♥, 7♦ 7♣ 3♥ 3♠ J♦, K♣ K♠ 9♥ 9♦ 2♣, etc.

9. Una pareja

Una mano sencilla de conseguir es una pareja, la cual consiste en tener dos cartas del mismo valor y otras tres cartas extra. Si varios jugadores tienen una pareja, gana la más alta.

Ejemplos: A♦ A♥ K♠ 9♦ 4♥, K♠ K♦ 10♥ 7♣ 3♥, 6♦ 6♥ K♣ 9♠ A♠, etc.

10. Carta alta

La carta alta es cuando tienes cinco cartas sin relación, y se considera el valor de la mano según el que tenla la carta más alta. Es poco probable ganar una partida con esta mano.

Ejemplos: A♠ J♦ 8♣ 6♠ 4♥ su valor más alto es el A♠, Q♣ 10♥ 8♦ 6♥ 2♦ el valor más alto es Q♣.

Esperamos que con esta jerarquía puedas empezar con buen pie a jugar al póker Texas Holdem. Pero recuerda que si vas a jugar online, debes hacerlo en salas oficiales como GGPoker para no tener problemas.