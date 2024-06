Martín Viera: ‘La banca 19 es una posibilidad relevante para los vecinos’

El presidente de Seguridad Ciudadana en el Nueve, Martín Viera explicó aspectos de la iniciativa que impulsa la ONG ante la venta ilegal de materiales no ferrosos. Cuenta todos los detalles de su participación en Despertate, Cadena Nueve.

Como te lo venimos informando por Cadena Nueve, Martín Viera titular de la ONG ‘Seguridad Ciudadana en el Nueve’, impulsa un proyecto sobre la regulación de la venta de materiales no ferrosos. En este sentido, Viera estuvo presente en el Honorable Concejo Deliberante con la banca 19: “Ahora quedó en mano de los concejales, ellos tendrán su opinión y decidirán si lo aprueban o modifican”, agrega.

Esta iniciativa lleva varios meses de trabajo por lo que ya se ven resultados favorables: “De once procedimientos, se clausuraron diez establecimientos”. “La mayoría se debe a la falta de habilitación y la falta del libro rubricado que se debe presentar cada 20 días con los datos del vendedor del metal”. “Se hizo el trabajo que estaba pendiente”, sostiene al respecto.

Asimismo, Martín Viera sostiene que desde la ONG no se está en contra de quien vende material no ferroso sino que lo que se prevé es que esté bajo la ley y que no se comercialice la compra-venta de materiales robados.