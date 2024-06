Sarmiento se corona campeón en Sub 15 con destacada actuación de Delfina Zárate, una nuevejuliense prometedora

Esta tarde, en un emocionante encuentro, el equipo Sub 15 de Sarmiento de Junín se alzó con el título de campeón. La figura destacada del encuentro fue Delfina Zárate, la joven arquera cuyo desempeño ha sido determinante en cada fase del torneo.

Delfina, de apenas 14 años, comenzó su trayectoria en el fútbol en el club Libertad, donde se destacó jugando con varones. Su talento y dedicación la llevaron a integrar las filas del equipo hasta el año 2022, cuando dio el salto al Sarmiento de Junín.

Su habilidad bajo los tres palos no solo la ha convertido en una pieza clave para el equipo Sub 15, sino que también ha llamado la atención del cuerpo técnico de la Sub 17, donde también ha brillado con luz propia, llegando incluso a la final.

En el enfrentamiento decisivo contra Mariano Moreno, Sarmiento se impuso con un contundente marcador de 3 a 0, con dos goles de Camila Oteiza y uno de Luz Uchurrúa, asegurando así su título como campeón. Delfina fue elogiada por su actuación impecable en el arco, demostrando una vez más su valía y talento en el campo de juego, debajo de los tres palos.

La noticia del triunfo de Delfina y su equipo se extendió rápidamente, generando felicitaciones y muestras de orgullo por parte de sus amigas, conocidas y ex-compañeras. Delfina Zárate es hija de Lucas Zárate, quien también tiene vínculos con el mundo del deporte, siendo parte del equipo de Guillermo Castellanos y manteniendo una conexión con el automovilismo.

Este logro no solo consolida el talento de Delfina como arquera prometedora, sino que también enaltece el trabajo en equipo y el esfuerzo conjunto de Sarmiento de Junín, dejando en claro que el futuro del fútbol femenino tiene nombres propios y uno de ellos es, sin duda, Delfina Zárate.