“Hay que salir de la indiferencia de sentir ‘que no podemos hacer nada’”

El Monseñor Ariel Torrado Mosconi habló en Despertate esta mañana desde su retiro de Sacerdotes en Guanaco, partido de Pehuajó. Un encuentro con sacerdotes que se hacen todos los años para orar y reflexionar ante la presencia de Dios sobre cómo se transita la vida personal y espiritual. Este año los acompaña un sacerdote Jesuita de Santa Fe para acompañarlos en ejercicios espirituales de San Ignacio.

Otro de los puntos a tratar fue la Colecta Anual de Caritas y su reflexión ante la solidaridad: “Es muy importante que no miremos para el otro lado que seamos capaces de salir del individualismo”. “Salir de la indiferencia de sentir ‘que no podemos hacer nada’ o es ‘algo que no nos toca’ todos debemos sentí que tenemos una responsabilidad de responder ante la necesidad de nuestros hermanos”. “Es muy doloroso ver los índices de pobreza e indigencia, uno no puede mirar para el otro lado ante esta situación”.

En el día del Periodista, el Obispo de Nueve de Julio, Ariel Torrado Mosconi, sostuvo que “Es muy importante la tarea del periodista en la búsqueda de la verdad y la comunicación de la libertad”. “Hoy las noticias falsas que están presentes en las redes sociales pueden levarnos a una confusión muy grande. De este modo, el periodismo adquiere una importancia muy especial porque el periodista esta llamado a ser un testigo de la verdad como cristiano”. En este sentido, mencionó la importancia de verificar las fuentes antes de dar una información y a profundizar si esta responde a la verdad que se quiere transmitir.