Opositores al gobierno de Milei, llaman a un “Pacto por la Democracia”

Este sábado 27 de abril, referentes de distintas agrupaciones y espacios políticos lanzarán el Primer Foro por una Nueva Democracia Política y Económica.

Del acto de lanzamiento participarán como oradores y panelistas: Ricardo Alfonsín, (Centro de Estudios Raíces), Ana Arias (Decana de la Facultad de Ciencias Sociales UBA), Daniel Arroyo (Diputado Nacional – Red Prioridades), Carlos Bianco (Min. de Gobierno Provincia de Buenos Aires), Gustavo López (Pte. FORJA), Malena Galmarini (ex titular AYSA – Dirigente Frente Renovador), Claudio Lozano (Pte. Unidad Popular – Instituto de Pensamiento de Políticas Públicas), Silvia Saravia (Libres del Sur), Eduardo Sigal (Vicepdte. Frente Grande), Griselda Tessio (Prof. Universidad Nac. del Litoral – ex Vicegobernadora de Santa Fe), Federico Storani (Pte. Fundación Sergio Karakachoff – Ex Ministro del Interior) y Agustín Rossi (Pte. Corriente Nacional de la Militancia).

Sobre este primer encuentro, los organizadores explicaron que “un grupo de referentes políticos de diversos espacios, hemos tomado la iniciativa de construir, un foro permanente que reafirme los valores democráticos que mejor garantizan la libertad y el desarrollo no violento, de las imprescindibles y necesarias luchas para alcanzar una mejor vida en común. El clima de violencia antipolítico cuestiona estos valores y pone en riesgo la vida democrática”.

“El gobierno tiende a criminalizar la actividad política, vaciando su sentido comunitario y solidario, en un contexto de crisis profunda y prolongada. Amenaza nuestra convivencia”.

Luego de unas palabras del rector de la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE) Carlos Rodríguez y de la directora de la Fundación Friedrich Ebert, Svenja Blanke, y la presentación de la actividad a cargo de Marcelo Ferreira (Progresistas en Red), los moderadores María Eva Koutsovitis (Docente e Investigadora Facultad de Ingeniería UBA – Integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad y del Movimiento La Ciudad somos quienes la Habitan – Presidente de Unidad Popular CABA) y Mariano Echenique (Dr. En Ciencias de la Educación UNLP- subsecretario de Educación Media UBA – Director Instituto FORJAR), presentarán el panel. Se dará lectura a una declaración a cargo de Ariel Lupo en representación del FORO POR UNA NUEVA DEMOCRACIA.

La conclusión estará a cargo de Eduardo Jozami (Dr. Ciencias Sociales – Profesor Titular UBA y UNTREF – Presidente del Espacio Político Cultural Participación Popular).

Finalmente se difundirá un mensaje de Taty Almeida, de Madres de la Plaza de Mayo, Línea Fundadora.

Convocan: Centro de Estudios Raíces – Confederación Socialista – Corriente Nacional de la Militancia – Espacio Político y Cultural Participación Popular – FORJA – Fundación Acción para la Comunidad – Fundación Sergio Karakachoff – Frente Grande – Instituto de Investigación Social Económica y Política Ciudadana (ISEPCI) – Instituto FORJAR – Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP) – Laboratorio de Políticas Públicas LPP -Progresistas en Red – Red Prioridades – Unidad Popular.

El encuentro se realizará este sábado 27 de Abril a las 9:00 en Piedras 1080, CABA.