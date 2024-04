Libertad va para festejar el primer puesto de la fase 1 a 12 de Octubre

Este domingo desde las 16 horas, se llevará a cabo una jornada crucial en la anteúltima fecha de la fase 1 del Torneo de la Liga Nuevejuliense, donde se disputa el Campeonato 2023/2024.

Todos los partidos están programados para comenzar a esa hora.

En la fase 1, también conocida como “torneo largo”, los equipos han luchado arduamente para posicionarse entre los mejores ocho clasificados. Estos equipos tendrán el honor de avanzar a la fase 2, también conocida como Torneo Reducido.

La fase 2 es de vital importancia, ya que determinará quién se enfrentará en la final por el campeonato.

Si el equipo que emerge victorioso de la fase 2 es diferente al primero en salir de esa instancia, jugará la final contra el líder de la fase 1. Sin embargo, si el equipo ganador del Torneo Reducido es el mismo que ocupó el primer lugar en esa fase, se consagrará automáticamente como campeón.

Social y Deportivo 12 de Octubre – Libertad

El líder, Libertad, que busca terminar en la cima al final de la primera parte del torneo, viajará a enfrentarse a 12 de Octubre. El partido entre Libertad y el equipo local, conocido como el ‘Albiceleste’, será observado de cerca por Martín Utello, junto con Alan López, Martín Moreno y Julio Ramos.

Libertad, apodado Lagunero, tiene la oportunidad de asegurar el título del “Torneo Largo” o Fase 1 con una victoria. Aspira a conseguir esos tres puntos para poder celebrar en su último partido en casa.

Por otro lado, Social y Deportivo está en peligro de descenso y necesita desesperadamente sumar puntos.

Esta tarde, los roles se invertirán, con la posibilidad de alegría para uno y tristeza para el otro.

Atlético 9 de Julio – Atlético French-

El estadio Ramón N. Poratti se prepara para otro emocionante clásico entre Atlético 9 de Julio y Atlético French. Ambos equipos ya están clasificados para continuar en la competencia. En este partido, el honor deportivo eclipsa la importancia de los puntos en disputa.

Lo que está en juego es la actuación colectiva, el desempeño de las individualidades para emocionar a sus seguidores y permitir que los goleadores brillen en el campo Albirrojo.

El árbitro Julio Márquez, acompañado por Mirko Rojas, Enrique Márquez e Ignacio Pardavila, se asegurará de que se respeten las reglas del juego. Además, es importante que las hinchadas comprendan que se trata de un encuentro deportivo y que respeten las decisiones y el resultado final.

Agustín Álvarez – Atlético La Niña

Se aguarda un emocionante encuentro en el estadio Antonio Crosa y bajo el arbitraje de Juan Carlos Morales, acompañado por Walter Medrano, Mauricio Piombo y Katherine Cabral, entre Agustín Álvarez y Atlético La Niña.

El ‘Rojo’, se siente confiado de su próxima participación en el reducido o fase 2 del campeonato. Por otro lado, Atlético el Tricolor, ha experimentado algunos altibajos en sus últimas actuaciones, pero sabe que una victoria los situaría en una mejor posición competitiva de cara al futuro.

La octava plaza en el campeonato, también es disputada por Once Tigres y San Martín. Todos buscan seguir en la competencia y el mejor perfilado actualmente, es La Niña. Con solo dos partidos restantes en la primera parte del torneo, una victoria dejaría al equipo más cómodo para continuar en la lucha por el campeonato.

Atlético Quiroga – San Martín

Con tensión San Martín llega a Facundo Quiroga en un partido crucial que podría definir su futuro en el torneo. Conocedores de que el violeta es un rival formidable, los jugadores del ‘santo’ llegan con la preocupación que señalábamos de La Niña.

El equipo, que ha experimentado numerosos altibajos a lo largo del torneo, incluso cambiando de director técnico, sabe que no tiene asegurada su plaza en la siguiente fase. Sin embargo, estarán decididos a dejar todo en la cancha para lograr la victoria.

El encuentro será dirigido por Ignacio Brenna, quien estará acompañado por Franco Buffone, Laura Arce y Marcos Iaconis como árbitros asistentes. El escenario será la Fortaleza Violeta, donde Atlético Quiroga se siente con el apoyo incondicional de su fervorosa hinchada.

San Martín pisará el césped quiroguense pendiente de los resultados de La Niña, Once Tigres y El Fortín, ya que estos podrían influir en su futuro en el torneo, y si en mayo sigue en la competencia.

El Fortín – Atlético Naón

En un encuentro crucial en la lucha por mantenerse a flote en la tabla de posiciones, El Fortín, San Martín y Once Tigres, todos empatados con 20 puntos, observan con atención la posición de La Niña, pendientes de su desplazamiento en la clasificación.

Este fin de semana, en su complejo de la Avenida Almirante Brown, El Fortín recibe a Atlético Naón. Aunque el equipo visitante ya ha asegurado su pase a la fase 2, el enfrentamiento no carecerá de intensidad, con el ojo avizor de Diego Romero, Valentina Invernoz, Jonatan Crivelli y Rosana San Miguel, quienes velarán por el cumplimiento estricto del reglamento.

El factor local podría jugar a favor de El Fortín, ya que su hinchada le brinda un aliento constante y estimulante para buscar la victoria. Un triunfo en este partido se torna tan decisivo como la victoria obtenida hace dos semanas frente a Dudignac, consolidando así su posición en la tabla y aspirando a mantenerse en el camino de los ocho en este torneo tan disputado, rumbo a lo que sigue.

Atlético y Social Dudignac – Once Tigres

En siete días, el Atlético y Social Dudignac celebrará su centenario, un hito que resalta su compromiso arraigado con la comunidad, donde el fervor por el club es palpable. Este compromiso se refleja en el apoyo inquebrantable de los aficionados, quienes se preparan para alentar con entusiasmo y acompañar al equipo en su lucha por evitar el descenso.

Hoy, el Albirrojo se enfrenta a Once Tigres en un partido crucial. Guillermo Bonello encabezará el arbitraje, respaldado por Sebastián Bravo, Ricardo Tripulillo y Aldana Giles, quienes estarán allí para recordarles a los jugadores que este es un encuentro deportivo y que deben enfocarse en jugar limpio y con determinación.

Las apuestas son altas para ambos equipos. Once Tigres necesita desesperadamente los tres puntos tanto como Dudignac. Aunque el equipo local tiene una ligera ventaja de dos puntos sobre 12 de Octubre, no quiere arriesgarse a llegar a la última jornada como visitante con la amenaza del descenso acechando. Por otro lado, Once Tigres buscará evocar su glorioso pasado y recurrir a su experiencia en torneos regionales para asegurar un lugar en la fase 2 que se disputará en mayo.

En resumen, el encuentro entre Dudignac y Once Tigres promete ser emocionante, con ambos equipos luchando por objetivos vitales en sus respectivas campañas.

Decimoprimera fecha

Social y Deportivo 12 de Octubre- Libertad

Atlético 9 de Julio – Atlético French

Agustín Alvarez – Atlético la Niña

Atlético Quiroga – San Martín

El Fortín – Atlético Naón

Atlético y Social Dudignac – Once Tigres

POSICIONES

Libertad 43

Atlético French 41

Atlético 9 de Julio 37

Agustín Álvarez 35

Atlético Quiroga 32

Atlético Naón 32

Atlético La Niña 23

Once Tigres 20

San Martín 20

El Fortín 20

Atlético y Social Dudignac 16

Social y Deportivo 12 de Octubre 14