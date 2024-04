Se estrenó “Pandemia: gestionar lo desconocido”

El documental “Pandemia: gestionar lo desconocido”, dirigido por el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, se estrenó esta semana con doble función en la ciudad de La Plata. El filme fue realizado con imágenes tomadas durante la pandemia de Covid-19, captadas primero con intención de tener un registro de la inédita situación vivida en el país y el mundo, y convertidas luego en este material audiovisual.

La película retrata el comprometido trabajo que se llevó adelante en la provincia de Buenos Aires para cuidar la salud durante la crisis sanitaria. El estreno se realizó este miércoles con una doble función en el Teatro Argentino de La Plata, y se proyectará también en los distritos de la provincia.

“Este documental es un reconocimiento y un homenaje a todo el trabajo del equipo de salud. Para quienes sin tener la obligación de trabajar, porque por su edad podrían haberse licenciado, igualmente lo hicieron; para las decenas de colegas que se nos enfermaron y quedaron en el camino; para todas y todos los que durante meses laburaron muchísimo más de lo que correspondía”, sostuvo Nicolás Kreplak, director del documental y ministro de Salud bonaerense.

“Un documental es una herramienta popular de discusión de las cosas y me parece que justo la pandemia fue un episodio donde se tomaron decisiones muy fuertes que no pueden quedar opacas a la sociedad”, agregó Kreplak, y añadió: “También, es importante para mí, hubo una mirada solidaria de un pueblo maravilloso.Después nos quieren hacer creer que el pueblo es egoísta, pero es quizás el silencio de muchos y las voces de unos pocos lo que se escucha porque cuando la cosa estaba realmente difícil, que fue la pandemia, el pueblo bonaerense y argentino, fue tremendamente solidario y me parece que eso también hay que reivindicarlo y poner en valor”.

Al terminar la proyección, el gobernador Kicillof expresó: “El mayor acierto es que se muestra esta dualidad de lo que ocurría en las terapias intensivas, al interior del sistema de salud. Permite poner más en evidencia algunos enfoques y posicionamientos políticos que hubo entonces y que sigue habiendo ahora, sobre el papel del Estado, esto de ‘gestionar lo desconocido’ pero, sobre todo, tomar la responsabilidad, no hacerse el distraído, poner el cuerpo”.

Por su parte, el exministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, apuntó: “Viene muy bien esta película en este momento, no debemos olvidar lo que sucedió en la pandemia. A uno no le sale decir ‘estamos orgullosos de lo que hicimos’ porque en realidad una desgracia de este tipo nunca es un éxito, pero que dejamos todo y que salvamos cientos de miles de vidas humanas, eso no les quepa ninguna duda”.

“Pandemia: gestionar lo desconocido” cuenta con imágenes inéditas registradas durante los más de cuatro años que duró el proceso pandémico y su campaña de inmunización, donde en la provincia de Buenos Aires se aplicaron más de 44 millones de dosis de vacunas de manera nominalizada.

A lo largo del filme, se pueden ver pasajes de encuentros de trabajo en plena acción durante el año 2020, testimonios de profesionales de salud que estuvieron en la trinchera de la atención y el cuidado médico.

El documental comenzará una gira por el interior de la provincia de Buenos Aires, para compartir con equipos de salud y público general, el trabajo y el compromiso del sistema de salud, y la empatía y comprensión de toda una sociedad.