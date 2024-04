Lincoln: allanan depósito con autos desguazados y autopartes ilegales

En las últimas horas personal de policía, con apoyo de funcionarios de la Subsecretaría de Prevención Ciudadana llevaron adelante un importante operativo en un predio ubicado en el Parque Industrial de esta ciudad. Según se pudo constatar se encontraron varias autopartes que corresponden a distintos vehículos con pedido de secuestro por tratarse de vehículos que habían sido denunciados como robados en diferentes distritos del conurbano bonaerense.

Desde la Subsecretaría de Prevención Ciudadana del Ejecutivo municipal, se afirmó que “este es un hallazgo que se da en un predio que, si bien se ubica en el Parque Industrial, pertenece a un particular que actualmente no reside en el país y que no estaría haciendo uso del predio de acuerdo a la habilitación que tramitó en su momento ante el municipio. Por eso, todo indica que la procedencia de todas estas autopartes provendría de alguien que violentó la propiedad y estaría ocupando de forma deliberada las instalaciones con fines delictivos”.

De acuerdo a lo informado por autoridades policiales, el allanamiento realizado ayer permitió dar con la identificación de 5 vehículos desguazados y fue incautada una gran cantidad de autopartes, sobre las cuales se trabaja para establecer su procedencia. Participaron del operativo Subdelegación Departamental, DDI, Policía de Comisaría de Lincoln, Grupo GAD y apoyo del Comando de Prevención Rural (CPR).

Al momento, se continúa trabajando de acuerdo a directivas recibidas por la fiscalía interventora, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°6 del Departamento Judicial Junín, por tratarse de una posible actividad ilícita relacionada al desguace de vehículos robados y comercialización de autopartes.

Foto: gentileza Diario Democracia