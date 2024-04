Se encuentra abierta la inscripción para los Juegos Bonaerenses 2024

La inscripción para la edición de los Juegos Bonaerenses 2024, que presenta algunas novedades importantes, como la eliminación de la categoría universitaria y de algunas disciplinas deportivas; a la vez que para todos los deportes grupales de más de cinco integrantes deberán superar en esta edición una instancia más, compitiendo a nivel interregional, como última instancia antes de las finales a disputarse en Mar del Plata, sigue en marcha en nuestro distrito.

Las inscripciones se desarrollan, para las disciplinas deportivas, en las oficinas de Robbio 322; mientras que para lo que refiere a adultos mayores, en Balcarce 735; a la vez que también pueden realizarse via on line a través de la página oficial de los Juegos, no obstante que esta última instancia requiere la validación de las planillas en las citadas oficinas.

El cierre de las mismas se extenderá hasta el 3 de mayo.