Amplio dominio de Santiago Baztarrica en Neuquén

El adolescente nuevejuliense Santiago Baztarrica se adjudicó la 2ª fecha de la Fórmula 2, que se corrió en el autódromo de Centenario. El piloto obtuvo su 2º triunfo en la categoría tras dominar de principio a fin las 10 vueltas de la carrera que abrió la actividad dominical en Neuquén.

Si bien ganó por una diferencia de 2s328, Baztarrica llegó a tener más de 3 segundos de ventaja sobre Nicolás Suárez . El pampeano protagonizó una gran largada al saltar del 4º al 2º lugar, superando a Sebastián Caram y Valentino Alaux. Sin embargo, nunca pudo poner en riesgo la victoria del juvenil de Nueve de Julio.

“Estoy muy contento, no lo puedo creer. El auto me permitió manejar la carrera desde la primera vuelta. La pista estaba bien, pero a veces se levantaba tierra en lugares raros. Este comienzo de campeonato es soñado, no puede ser mejor”, señaló Baztarrica en la Cadena Continental de la que parte Cadena Nueve.

El representante de Nueve de Julio se quedó con la “pole position” y el triunfo en las dos primeras fechas del campeonato, algo que no sucedía desde 2014, cuando lo consiguió Miguel “Junior” Calamari.

Esa efectividad le permite disfrutar de una ventaja de 16 puntos en el campeonato sobre Nicolás Suárez, que repitió el 2º puesto de la 1ª fecha. Ignacio Monti, 3º puesto que lo llevó a su 1º podio en la F2.

La Fórmula 2 disputará su 3ª fecha en el autódromo de Concepción del Uruguay, el 25 y 26 de mayo.

FÓRMULA 2 – CARRERA – CENTENARIO – 10 VUELTAS