Por los tres puntos Atlético French viaja a Dudignac

Como en una competencia de automovilismo, la punta despierta entusiasmo y hay equipos que no se sacan ventaja en las primeras ubicaciones y quienes siguen el segundo pelotón, hacen más atractivo al campeonato.

Esta tarde desde las 17 horas – a las 15 comienzan las cuartas divisiones – sigue la decimonovena fecha del Torneo de Primera División de la Liga Nuevejuliense donde está en competencia ser el ganador del Campeonato 2023/2024.

Lo hacen por la primera fase y a medida que avanzan las revanchas se van definiendo los 8 equipos que irán a la segunda parte del Torneo. Todos ya saben que Libertad le ganó 4 a 1 a Agustín Alvarez y la incidencia en las posiciones de ese resultado.

El último partido en comenzar esta tarde de Pascua de Resurrección de Jesucristo, será en Dudignac, ya que lo restantes empezarán a las 17hs.

Atlético y Social Dudignac – Atlético French

Y media hora después, Atlético y Social Dudignac, juega con Atlético French. El ‘Albirrojo’ está anteúltimo y el ‘Albinegro’ llega sabiendo que su liderazgo compartido con Libertad puede ser alcanzado.

Juan Carlos Morales, acompañado de Aldana Giles, Sebastián Bravo y Katherine Cabral será el encargado de ‘dar a cada uno lo suyo’, diría el jurisconsulto romano Ulpiano, añadiendo y poniendo en la actualidad sus reglas, arbitrar decentemente (vivir honestamente), y no perjudicar intencionalmente a ningún equipo (no dañar a los demás).

Atlético 9 de Julio – Atlético San Martín

En el estadio Ramón N. Poratti, Atlético 9 de Julio recibe a San Martín. Jugarán bajo el arbitraje de Diego Romero acompañado de Julio Márquez, Marcos Iaconis y Alan López.

‘Millonarios’ y ‘Santos’ están en remontada. Atlético 9 de Julio le ganó al líder Libertad y Atlético San Martín con buena producción de goles a Once Tigres. Camino a los 8 que quedarán en la competencia, el local está más cómodo que su visita que se encuentra ‘debajo de la línea de flotación’. Un triunfo, le da la posibilidad de tomar aire, aunque el riesgo seguirá conforme a los resultados de sus vecinos en la tabla.

Atlético Quiroga – Atlético Naón

Hasta la ‘Fortaleza Violeta’ viajan Ricardo Tripulillo seguido de Valentina Invernoz, Nélida Blanco y Nicolás Giles, para hacer cumplir el Reglamento del balón pie. Es que Atlético Quiroga recibe Atlético Naón que viajará por la Ruta 70 al costado de la lo que fue la traza del tren uniendo a ambas localidades con su paso.

Ambos conjuntos están con 29 unidades y quieren ser parte de la fase 2. Tiene conjuntos competitivos y ofensivos que obligan a las defensas a estar muy atentas en cada jugada. El local tiene la molestia de la derrota ante El Fortín y el CAN el empate ante Agustín Alvarez.

Once Tigres –Atlético La Niña

En el estadio Abel del Fabro, Once Tigres aguarda a Atlético La Niña. Los pupilos de Jorge Porta, están arriba de ‘los tigres’ tres puntos. Es el equivalente a un triunfo de los locales para ponerse en igualdad en las posiciones y ser parte de los 8 de lo que viene: segunda parte o los playoffs; y ‘el tricolor’ no querrá que ello suceda, por sus propios riesgos. Once Tigres juega con el peso de la derrota ‘santa’ y el ‘tricolor’ con un empate ante el ‘Albinegro’.

Ignacio Brenna secundado por María Radiciotti, Rosana San Miguel y Néstor Pancera, serán los encargados de hacer cumplir con las ‘máximas de Ulpiano’.

Social y Deportivo 12 de Octubre – El Fortín

El arbitraje conformado por Jonatan Crivelli seguido de Mauricio Piombo, Guillermo Bonello y Laura Arce viajarán 12 de Octubre donde el ‘Albiceleste’ con la alegría del último triunfo ante Dudignac, recibe a El Fortín.

Y el fortinero, llega con el estímulo de haberle ganado al ‘Violeta’. Pero ambos están – hoy por hoy – fuera de los posibles 8 equipos que siguen en la fase 2 de la competencia a tres etapas que puede reducirse a dos conforme los resultados y victorias.

Esto hará atractivo el encuentro, pro estará cargado de tensiones y emociones, las que sabrá aplacar Crivelli con su ecuanimidad.

