Aporte del Hospital Julio de Vedia a los damnificados en el Barrio Ex Mataderos

Luego de darse a conocer los destrozos en las casas vecinas del Barrio Ex- Matadero, el Hospital interzonal Julio de Vedia se estuvo a disposición de los vecinos damnificados.

En este sentido, se dispusieron dos ambulancias con enfermeras, asistencia de trabajadoras sociales, psicólogos y promotores de Salud, con el objetivo de cubrir la cuestión sanitaria de los damnificados.

Si bien no se han conocido víctimas de heridas graves, si lo hubo con heridas muy leves que no han consultado al médico para no dejar su hogar.

Por esta razón, el Hospital se activó la asistencia desde el SAPS (Servicio de Área Programática y Redes en Salud), que hicieron un relevamiento de casa por casa y entregaron medicamentos y atendieron a personas.