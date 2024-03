Leonor Capriroli: Se tendrán presente dos objetivos centrales: ‘Que haya clases todos los días y se trabajará por más y mejores aprendizajes

Este viernes, en la escuela N°4 ‘Manuel Belgrano’ se dio inicio al ciclo lectivo 2024, encabezado por la Inspectora Jefa Distrital Eleonor Capriroli, acompañada de la Intendente, María José Gentile, la presidenta del Consejo Escolar Valeria Maidana, personal docente, no docente, preceptores y familias. Asimismo, estuvo presente la Secretaria de Cultura, Educación y Deportes, Julia Cereijido y Directora en Educación de la Municipal, Marisa Poratti, entre otros.

“Todos estrenamos un ciclo nuevo con confianza, esperanza y deseo de superación. Este año tendrán la oportunidad de descubrir nuevos conocimientos y habilidades que los ayudaran a desarrollarse como personas”. Fueron las palabras de inicio en dicho acto.

Asimismo, se leyó una carta enviada por los Inspectores en Jefes distritales en la voz de la docente María Lujan: “Creemos firmemente que la educación no es una oportunidad ni un servicio sino un derecho a ser”. “No hay educación posible si no hay lazos de confianza entre quienes participan de la vida institucional”.

A su vez, resaltó la labor en el ámbito de la educación que realiza el Gobierno bonaerense, la Directora Provincial de Legal y Técnica, Nadia Ruiz, quien destacó el indispensable trabajo de todos los docentes de la provincia y el compromiso del Gobierno de la provincia de Buenos Aires por defender la educación pública en este momento difícil a nivel nacional.

Asimismo, la Directora del Consejo Escolar Valeria Maidana explicó en dialogo con Cadena Nueve que respecto a los comedores escolares la actividad comienza con normalidad.

Entre los presentes, la intendente municipal María José Gentile sostuvo: “Te llena el alma”, “Uno tiene que nutrirse del sistema educativo, fortalecerlo y acompañarlos”.

Mensaje textual de la Inspectora Jefa Distrital, Leonor Capriroli:

PALABRAS INICIO CICLO LECTIVO

BIENVENIDA A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA EP 4 Y A TODAS LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.

QUIERO ANTES QUE NADA , AGRADECER A LAS Y LOS DOCENTES, EQUIPOS DIRECTIVOS, INSPECTORES Y AUXILIARES QUE HACEN POSIBLE QUE HOY COMENCEMOS LAS CLASES EN TIEMPO Y FORMA, POR QUINTO AÑO CONSECUTIVO, A PESAR DE LAS ENORMES DIFICULTADES QUE ESTÁ TRANSITANDO NUESTRO PAÍS Y NUESTRA PROVINCIA.

EL CRECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO EN NUESTRO DISTRITO, LO ENUNCIÉ Y EXPLIQUÉ CON MUCHÍSIMO DETALLE EN EL ACTO DE CIERRE LECTIVO 2023, ES POR ESTO QUE EN EL DÍA DE HOY CELEBRAMOS ESTE INICIO, CON LA ALEGRÍA DE TODO LO LOGRADO, DEL ENCUENTRO Y LA PLENA CONFIANZA EN LAS Y LOS EDUCADORES, EQUIPOS DIRECTIVOS, AUXILIARES Y ESTUDIANTES DE 9 DE JULIO , PORQUE A PESAR DE LAS ADVERSIDADES, TENEMOS POR DELANTE OBJETIVOS IMPORTANTES QUE CUMPLIR, SEGUIR TRABAJANDO POR LA TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO.

EN ESTE CONTEXTO QUIERO TRANSMITIR QUE RATIFICAMOS LA CONVICCIÓN DE DEFENDER LA EDUCACIÓN PÚBLICA, PORQUE ES UNO DE LOS MANDATOS QUE LA SOCIEDAD SIGUE PIDIENDO Y SOLICITO ANTE ESTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA QUE NOS ACOMPAÑE EN ESTA TAREA DE LA TRANSFORMACIÓN DE NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO. VINIMOS TRANSITANDO ESTOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS EN UN PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN, TRABAJANDO POR LAS NECESIDADES DE CADA ESCUELA, EVALUANDO Y GESTIONANDO PARA GARANTIZAR DERECHOS DE LOS Y LAS TRABAJADORAS DE LA EDUCACIÓN Y DERECHOS DE NUESTROS ESTUDIANTES A ESTAR MÁS TIEMPO EN LA ESCUELA, CON MÁS Y MEJOR SERVICIO ALIMENTARIO, A PODER ASISTIR A LA ESCUELA EN EL BARRIO, PARAJE O LOCALIDAD DONDE VIVEN, A TENER MÁS POSIBILIDADES DE SEGUIR UNA CARRERA EN SU CIUDAD, ENTRE OTRAS. PERO EN ESTOS TIEMPOS DIFÍCILES DE AJUSTE, INVITAMOS A TODOS Y A TODAS DESDE EL ROL QUE CUMPLEN, A COLABORAR PARA NO DESANDAR LO CONSTRUIDO: CUIDEMOS NUESTROS EDIFICIOS ESCOLARES, LOS MATERIALES, PERO TAMBIEN RESGUARDEMOS EL TRABAJO QUE REALIZARON Y REALIZAN CADA DÍA DOCENTES, AUXILIARES Y DIRECTIVOS.

EN ESTE 2024 SE CUMPLEN 140 AÑOS DESDE LA SANCIÓN DE LA LEY 1420 INSPIRADA POR DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, QUE INCORPORABA A NUESTRO PAÍS LA EDUCACIÓN PÚBLICA, GRATUITA Y OBLIGATORIA. EN ESTÁ LÍNEA PROFUNDIZAREMOS DOS OBJETIVOS:

1-QUE HAYA CLASES TODOS LOS DÍAS

2- MÁS Y MEJORES APRENDIZAJES,

PORQUE LA ÚNICA FORMA DE DEFENDER LA EDUCACIÓN ES EN LAS AULAS FRENTE A LAS Y LOS ESTUDIANTES, ENSEÑANDO, BUSCANDO ESTRATEGIAS MÁS ADECUADAS PARA QUE SE PRODUZCA EL VÍNCULO PEDAGÓGICO Y EL APRENDIZAJE. Y NO PERDAMOS DE VISTA QUE LAS ESCUELAS SON DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, Y NO DE GOBIERNOS PARTICULARES, POR ESO CUIDARLAS, MEJORARLAS Y HABITARLAS, AYUDARÁ A QUE EL PROCESO EDUCATIVO MEJORE.

POR ESO TAMBIEN LES PEDIMOS A LAS FAMILIAS QUE SE ACERQUEN, QUE NOS INTERPELEN SOBRE LO QUE SUS HIJOS/AS NECESITAN, QUE NO NOS RESIGNEMOS A QUE LAS COSAS NO ESTÉN O FUNCIONEN MAL, QUE NOS EXIJAN, QUE SABEMOS QUE NO TODO ESTÁ BIEN, PERO QUE VAMOS A TRABAJAR FUERTE MUY FUERTE Y NO CON TIBIEZA, COMO NOS LO EXPRESARA NUESTRO GOBERNADOR, POR MEJORAR TODO LO QUE HAYA PARA MEJORAR , PERO TAMBIÉN LES PEDIMOS QUE ACOMPAÑEN ESTA TRANSOFRMACIÓN ENVIANDO A SUS HIJOS E HIJAS , TODOS LOS DÍAS A LA ESCUELA.

COMO EQUIPO DE TRABAJO QUEREMOS DECIRLES QUE NOS SENTIMOS ORGULLOSAMENTE BONAERENSES Y NUEVEJULIENSES: PARA NOSOTROS DEFENDER LA EDUCACIÓN PÚBLICA ES POSIBILITAR EL DERECHO A FORMARSE A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, ADULTAS Y ADULTOS, ES DEFENDER EL AULA, EL PIZARRÓN, LOS LIBROS, A LA MAESTRA Y AL MAESTRO, A LA ENSEÑANZA, ES ALENTAR EL RESPETO HACIA EL OTRO.

DESDE NUESTRO LUGAR DE PERSONAS CON RESPONSABILIDADES EN EL ESTADO, LES TRANSMITIMOS QUE ESTAREMOS ACOMPAÑANDOLOS, PORQUE SABEMOS Y ESTAMOS CONVENCIDOS QUE LA ESCUELA ES EL MEJOR LUGAR PARA QUE LA SOCIEDAD PUEDA CONSTRUIR UNA VIDA MEJOR.

EL AÑO PASADO CERRÉ EL CICLO CON UNA FRASE DE NUESTRO DIRECTOR GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN, ALBERTO SILEONI, Y SIENTO QUE ESTE AÑO LA QUIERO REPETIR Y TODOS LOS DÍAS LA QUIERO SEGUIR REPITIENDO …LA ESCUELA ES ARRASADORAMENTE IGUALITARIA…

LES DESEO A TODOS UN EXCELENTE INICIO DE CICLO LECTIVO Y UN AÑO DONDE EL VÍNCULO PEDAGÓGICO BROTE EN CADA RINCIÓN DE LAS INSTITUCIONES.

MUCHAS GRACIAS.

Mira el video completo en nuestro Facebook CADENA NUEVE.