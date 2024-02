Kicillof: “El Gobierno no tiene como función fundir a las provincias, sino apoyarlas”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, volvió a cuestionar el mega DNU que desregula la economía argentina, aseguró que dialogan con los demás gobernadores para definir una reacción a los ataques económicos de Javier Milei y criticó al Gobierno nacional por querer “fundir” a las provincias.

“El Gobierno nacional no tiene como función fundir a las provincias, sino apoyarlas”, resaltó este martes Kicillof luego del fuerte recorte de fondos que, por decreto, aplicó Milei sobre la provincia de Buenos Aires. Y agregó: “El Gobierno viene manoteando recursos de las provincias, parece no estar dispuesto de cumplir con sus responsabilidad y obligaciones”.

Las declaraciones se dan luego de que Milei anunciara la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires, creado por un decreto de la administración de Alberto Fernández con el que se buscó compensar en plena pandemia al territorio en el reparto de la coparticipación. Esos fondos, según destacó el mandatario, son esenciales para cubrir necesidades básicas como seguridad, educación y salud.

“El Ejecutivo Nacional recibe fondos recaudados de todas las provincias, un 42% de la provincia de Buenos Aires. Milei decide no ocuparse ni de la salud, ni de la educación, ni del transporte ni de las obras en todo el país, como si gobernara un país sin territorio ni gente”, lanzó Kicillof en declaraciones a El Destape Radio y Radio con Vos.

Kicillof dijo que junto con los gobernadores buscan llegar a un consenso con la Rosada, pero que desde la Nación pareciera que quieren dejar de cumplir con sus funciones y obligaciones, lo que llevaría a las provincias a buscar un camino autónomo. “Es una invitación a hacer lo que quieras y puedas. Si cada provincia se tiene que arreglar con lo que tiene, lo que quieren es arrinconarte. Hay que cortar esa locura. Estamos urgidos en que busque consensos”, sostuvo.

“Estamos hablando con todas las provincias y veremos; yo planteaba que esta respuesta conjunta es fundamental porque si no también es perseguir una por una a ver si las puede doblegar, extorsionar. El punto es actuar en conjunto”, enfatizó. Además, dijo que no es algo que le interesa judicializar la política, “pero tenemos una obligación” y añadió que espera que la Corte “actúe como corresponde”. Y apuntó a que el Gobierno “está incumpliendo sus funciones, normas y leyes”.

En ese sentido, reiteró que asistirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reclamar por el recorte de fondos, y destacó: “No estamos inclinados a judicializar la política, pero tenemos una obligación institucional. La Corte está forzada a actuar”.

El mandatario bonaerense destacó que Milei mintió en campaña y puso como ejemplo que el ajuste finalmente no lo pagó la casta y que pese a decir que los problemas no se iban a solucionar “con los mismo de siempre” formó su gabinete con ex funcionarios, como Luis Caputo y Patricia Bullrich. Y cuestionó que se busque el déficit cero a cualquier precio, como bajarles los ingresos a los jubilados.

Kicillof, además, explicó que ese fondo de fortalecimiento, que se obtuvo para pagar los sueldos de los efectivos de la Policía bonaerense “que estaban muy atrasados” y que había originado una protesta de los uniformados, se utilizó para seguridad, salud y los alimentos de las escuelas. “No es que el Gobierno nacional se corre y no pasa nada. No. Entonces no hay obras, mil de ellas se pararon y eso genera desempleo”, dijo.

“En las provincias pasa todo. Fundirlas es dejar sin derechos a todos los habitantes de la Argentina, sin salud, sin seguridad, sin educación.No es así. Es realmente una situación que nadie puede pasar por alto”, resaltó Kicillof. “No puede buscar venganzas personales”, agregó y dejó entrever que este recorte es “para doblegar, subordinar, a los gobiernos provinciales” por lo ocurrido con el tratamiento de la ley Bases en el Congreso. Sin embargo, dijo que cumplirá con las obligaciones como son los sueldos de la administración pública bonaerense.