Concejo Deliberante: Aprobó por unanimidad tres proyectos de ordenanzas del Ejecutivo Municipal

En Sesión Extraordinaria deliberó esta tarde el Concejo Deliberante de Nueve de Julio para abordar tres Proyectos de Ordenanzas impulsadlos por el Ejecutivo Municipal.

En encuentro se realizó en el Salón de las Américas, este martes, toda vez que el ámbito natural, recinto del Concejo Deliberante se está terminando de pintar para las 20 hs. del 1 de marzo cuando abra el período ordinario de sesiones.

Todos fueron aprobados por unanimidad.

El primero de ellos fue permitirle a la intendente María José Gentile a aceptar la venta de un departamento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, libre de impuestos por u$s 150.000, cuya titular, la dueña de la Estancia Santa María, en cercanías de Facundo Quiroga, María Teresa Busso testó que el 10% fuese para el Hospital Dr. Manuel Arce de la localidad.

Seguidamente, el presidente del cuerpo, Julio Bordone, puso en consideración otra autorización al Departamento Ejecutivo. La de aceptar la única oferta para adquirir la piedra estabilizadora por $12.5000.000 para completar la obra de camino mejorado que une la Ruta provincial 65 con la localidad de Carlos María Naón.

En esta iniciativa la concejala Julia Crespo sostuvo que si bien el bloque de Unión por la Patria acompañará la compra, enfatizó en la falta de datos: “Creemos desde nuestro bloque que falta información para presentar el proyecto, esta compra se realiza con un fondo de $12.500.000.00 que se recibió por este Municipio el 24 de enero y eso es el resultado de las gestiones realizadas por la Senadora Male Defunchio y el Bloque de UxP”.

Además sostuvo que: “Volver a hablar en esta blanca del acceso a Naón no nos pone bien. porque si hay un ejemplo de mal trabajo y mala gestión en este municipio este expediente se saca el primer premio. Me tocó presenciar la vergonzosa visita del intendente Mariano Barroso y del secretario de Obras Publicas Enrique Merlo (…)” “En ese momento el Municipio iba a pedir 3.500.000.00 para terminar el acceso a Naón, la cara de los funcionarios fue de sorpresa y el Ministro expreso -‘¿Como viene a pedir plata Intendente para una obra que ya está terminada?’.

Seguido de esto, la concejal Julia Crespo agregó que fue patético el episodio ocurrido por lo que se trabajó con la Senadora Defunchio para resolver la problemática de los vecinos de la localidad de Naón. En este sentido, menciona que luego de varios meses se logró que desde la Provincia de Buenos se aceptara una denda la cual el Municipio expresó que no era correcta y a partir de ahí empezamos a gestionar los fondos para terminarlo.

“Cuatro veces fue y vino de La Plata el expediente, faltaban datos y no estaba completo. Parecía que no querían recibir el dinero para terminar ese acceso. Mientras tanto los vecinos y vecinas de Naón se sintieron maltratados”. “Fue una etapa muy fea, un ejemplo de muchas cosas en las que no se trabajaron bien”, agregó.

Por último, sostuvo que su anhelo es que con esta compra se deje de tratar mal a los y las vecinas y no se siga jugando con las esperanzas de la gente. Asimismo, pidió desde el bloque saber qué paso con la anulación de compra de las piedras faltantes.

Y finalmente se aprobó, autorizar a la titular del Ejecutivo nuevejuliense la oferta de abastecer de combustible de surtidor a la Municipalidad por la única empresa líder, quien se presentó en la Licitación privada 6/24.