CTERA anunció un paro docente para el lune 26

La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), el mayor gremio docente del país, anunció un paro de actividades para el próximo lunes 26 de febrero, dia de inicio de clases en varias provincias, a excepción de la bonaerense donde comienza el viernes 1° de marzo.

La decisión se conoció en la tarde de este viernes en una conferencia de prensa en la que Sonia Alesso, su secretaria general, informó que en un congreso de la organización se votó “de manera unánime” que haya paro.

Además, el lunes habrá movilizaciones en todas las provincias y el martes se presentarán a la audiencia con el Gobierno nacional.

“Se ha dilatado intencionalmente la convocatoria a la reunión. Todos sabían cuándo se iniciaba el ciclo lectivo”, dijo Alesso en relación al llamado del gobierno a realizar una reunión para establecer un salario mínimo pero recién después de la fecha prevista para el inicio de las clases.

“El próximo mes los docentes de todo el país van a cobrar menos. Y no estamos hablando de poco. Estamos hablando del fondo compensador, del FONID y en el caso de la quinta hora se da un fenómeno particular: a varios docentes se le ha notificado que no va a continuar. Además de ser desplazados de sus puestos de trabajo van a perder parte de su salario”, dijo al respecto la secretaria general de CTERA.

Se trata de un conflicto vigente en la provincia, donde el gobierno de Axel Kicillof cerró un acuerdo de aumento salarial pero solo para la parte del sueldo que paga la provincia. No comprende el FONID, que representa aproximadamente un 10% del salario de un docente que recién comienza en la Provincia.

En enero, la administración bonaerense había abonado el FONID ante la decisión de Nación de no hacerlo. Pero ahora adelantó que no va a repetir esa medida, que significó una erogación de $15.500 millones.

Entre la merma por el FONID y la ganancia por la paritaria, los sueldos docentes bonaerenses quedarían con montos similares, en promedio, a los el mes pasado.

Por su parte, el director general de Cultura y Educación de la Provincia, Alberto Sileoni se mostró hoy confiado en que las clases comiencen el día previsto en el distrito.

En cambio, el paro de CTERA complicará el inicio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, San Luis y Santa Fe.