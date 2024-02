Dudignac que salió del fondo recibe al líder

El líder viaja a Dudignac al ponerse en marcha este domingo la decimotercera fecha del Torneo 2023/2024 de la Liga Nuevejuliense.

Atlético y Social lo recibe con la alegría del triunfo ante Atlético que lo sacó del fondo de la tabla. Libertad tiene la tranquilidad de llevar la delantera con cinco puntos de ventaja y vive la celebración del centenario del Club, lo que no es poca motivación para alcanzar una Copa en tan trascendente aniversario. Además, se conoció como trascendido, que el beato Eduardo Pironio era ‘lagunero’ lo que los moviliza a rezarle por el trofeo. El arbitraje, desde las 20 hs., estará conducido por Martín Moreno, secundado por Aldana

Giles, Diego Romero y Alejandro Suencen.

Su perseguidor, se desplaza hacia el Estadio Ramón N. Poratti para jugar – 21 hs.- ante Atlético 9 de Julio. ‘El Rojo’ y ‘El Millonario’ han escrito páginas de clásicos vivaces. Y en este encuentro ambos quiere ganar. Agustín Alvarez para acercarse al líder y el Albirrojo para repuntar las caídas que lo alejaron de las primeras ubicaciones a las cuales estaban acostumbrados. El encargado de poner orden será Julio Márquez, acompañado de Enrique Márquez, Nicolás Giles y Mirko Rodriguez.

Por parte, ‘El Albinegro’ aguarda por su vecino Social y Deportivo 12 de Octubre. Cada encuentro es un ‘mano a mano’ donde está el entusiasmo y la entrega al balón pié por ‘el honor deportivo’. Y en el historial French lleva la delantera y el ‘Albiceleste’ quiere acortar la diferencia. Quien arbitrará en Juan Morales, acompañado por Mirko Rojas, Walter Medrano y Katherine Cabral. Se jugará a las 18 hs.

Bajo el arbitraje de Guillermo Bonello juegan a las 20 hs. en ‘El Coqueto’, Once Tigres y Atlético Quiroga. Van por la revancha donde uno de los pocos puntos del local los alcanzó en la Fortaleza Violeta. Atlético Quiroga llega con la alegría de la victoria ante el Albinegro hace 7 días, y quiere más. Buscará los tres puntos. A Bonello lo acompañarán, Buffone Franco, San Miguel Rosana, Ramos Julio.

En el estadio José María Solabarrieta, Atlético La Niña jugará con El Fortín. El encargado, desde la hora 18 – de observar las acciones por posibles infracciones o jugadas no permitidas por el reglamento, será Ignacio Brenna, acompañado de Mauricio Piombo, Valentina Invernoz y Alberto Giulio. Ambos se conocen y prometen un gran partido.

Y, a la misma hora, San Martín recibe con preocupación a Atlético Naón. El santo, juega su segundo encuentro con nuevo técnico – Ezequiel Borregón- que cumplió con la máxima del debut – no se pierde – y el CAN, que no mereció la derrota ante ‘El lagunero’ llega para ganar. El árbitro es Martín Utello, acompañado de Jonatan Lopez, Laura Arce y Benjamín Garcia.

Décimo tercera fecha

Atlético y Social Dudignac – Libertad

Agustín Álvarez – Atlético 9 de Julio

Atlético French – Social y Deportivo 12 de octubre

Once Tigres – Atlético Quiroga

Atlético La Niña – El Fortín

San Martín – Atlético Naón

Tabla de Posiciones

Libertad 29

Agustín Álvarez 24

French 23

Atlético Naón 20

Atlético Quiroga 20

Atlético 9 de Julio 15

La Niña 14

San Martín 14

El Fortín 13

Dudignac 11

12 de Octubre 10

Once Tigres 8