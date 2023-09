Google cumple 25 años

Este miércoles se celebra el 25º aniversario del nacimiento de Google.

Si bien la empresa se fundó el 4 de septiembre de 1998, no fue hasta varias semanas más tarde cuando comenzó a ofrecer los servicios de su potente buscador.

Después de meses y meses de trabajo en un garaje acondicionado para la ocasión, el ahora archiconocido buscador nacía un 27 de noviembre de 1998 de la mano de los estudiantes de la Universidad de Stanford Larry Page y Serguéi Brin. Un proyecto universitario que, con el paso del tiempo, se convertiría en el motor de búsqueda por excelencia a nivel global.

Por aquel entonces, Larry Page y Serguéi Brin soñaban con un motor de búsqueda que fuera capaz de organizar la información mundial y hacerla accesible a todo el mundo. A pesar de que ya había otras opciones en el mercado, su idea pasaba por simplificar todos los procesos para que cualquiera pudiera utilizarlo sin tener conocimientos avanzados de informática. Una sencillez que le ayudó a crecer como la espuma y a imponerse a la competencia. Desde entonces, Google ha ido evolucionando hasta convertirse en una herramienta fundamental en nuestro día a día.

Desde que el momento en el que nos levantamos ya estamos interactuando con él y así hasta el final del día.

Mientras que algunos lo hacen nada más tocar el teléfono móvil, ya que incorpora un sistema operativo Android, otros lo hacen al consultar su Gmail o incluso las noticias más destacadas en Google Discover.

A raíz de todos estos movimientos que realizas cada día en Internet, Google es capaz de crear un perfil que posteriormente comparte con sus anunciantes. Todo ello con el objetivo para que recibas la publicidad que sea más adecuada a tu experiencia en Internet.

Y Google sabe mucho sobre cada persona.

Entre otras cosas, Google sabe tu sexo, tu edad y los idiomas que hablas. Pero no solo eso. También sabe si estás en una relación o no, los estudios que has cursado e incluso el sector al que te dedicas a nivel laboral. En base a tu actividad tanto dentro del buscador como en sus aplicaciones, Google también sabe en qué tipo de empresa trabajas, si tienes casa propia o si tienes hijos.

Por otro lado, Google también sabe por dónde te mueves. La cronología de Google Maps le permite recoger todas y cada una de las localizaciones en las que has estado para que puedas consultarlas cuando quieras. De hecho, en esta plataforma podrás seleccionar un día en concreto para que puedas saber en cuestión de segundos dónde estuviste y qué hiciste.

Por lo tanto, Google sabe todo sobre ti. Incluso almacena cada una de las búsquedas que haces a lo largo del día y el contenido que consumes, permitiéndoles así hacer un perfil de lo más concreto a la hora de vendérselo a los anunciantes.

Google todo lo sabe o por lo menos te orienta en la búsqueda.

Google tiene origen en la palabra googol, o en español gúgol, que es el número 10 elevado a la centésima potencia, es decir, 10 elevado a 100. O en un lenguaje más coloquial el número 1 seguido de 100 ceros. A pesar de ser un número finito, es un número realmente inmenso.

Para tener una idea, es un número tan grande que es mayor al número de átomos que existe en el universo, este número es 10 elevado a 78.

El término googol o gúgol existe desde 1938, cuando el matemático Edward Kasner le pidió a su sobrino de 9 años que creara un nombre para un número inmensamente grande.

Fue así como el nombre escogido para denominar este buscador de una grandísima cantidad de informaciones fue Google.

Y esto no es todo, Edward además creo un número mucho más grande que era el numero 10 elevado a un gúgol, esto es, 1 seguido de un gúgol de ceros.

Gracias Google y Feliz 25 aniversario!