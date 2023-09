Se pone a rodar el Campeonato 2023/2024 de la Liga Nuevejuliense

Este domingo 24 de septiembre comienza el torneo de Primera División de la Liga Nuevejuliense de Fútbol, que llevará el nombre de “Centenario Club Libertad”, ya que esta institución a fin de año arriba a su 100 años.

Tal como ya lo adelantara CN, doce equipos jugarán, todos contra todos, en dos ruedas.

Y tal como viene sucediendo en esta modalidad para hacer más atractiva la competencia, el torneo se dividirá en dos tramos: clasificatorio y definitorio.

Los ocho primeros de la etapa inicial jugarán en un octogonal. También, todos contra todos, a dos ruedas o ida y vuelta.

Si el ganador de la etapa clasificatoria -que entregará el trofeo “Coto Maldonado”-, no coincide con el ganador del octogonal se deberán disputar dos partidos entre el ganador de la etapa clasificatoria y el del octogonal, tal como fue el último torneo. Y de ese resultado saldrá el campeón. Mientras que el último de la etapa clasificatoria descenderá a la Primera B y jugará el Ascenso de la temperada venidera.

La apertura del certamen tiene los siguientes cotejos.

PRIMERA FECHA

Once Tigres vs. Agustín Álvarez

Atlético French vs. Atlético Quiroga

Atlético La Niña vs. Social y Deportivo 12 de Octubre

San Martín vs. El Fortín

Libertad vs. Atlético Naón

Atlético y Social Dudignac vs. Atlético 9 de Julio