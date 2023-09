Buen comienzo de la delegación de Lincoln en distintas competencias

El siguiente es el resumen con los resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2023 para la Delegación del Distrito de Lincoln que tuvo lugar durante el día sábado 16 de septiembre en la ciudad de Mar del Plata.

ATLETISMO

-Femenino sub 14:

En Lanzamiento de Martillo, Marina Varela logró hacerse con la Medalla de Plata, siendo la primera presea para nuestra delegación.

Delfina Rovito terminó 5ta en la Final de Lanzamiento de Jabalina.

Milena Malanchuk terminó 5ta en la final de Lanzamiento de Bala.

Justina Altube ganó la serie de 150 mts llanos y disputará la final el martes.

ATLETISMO PCD

– Femenino sub 15 libre intelectual A:

Sofía Carro Arroyo terminó 4ta en la final de Lanzamiento de Bala.

– Femenino 12+ libre intelectual C síndrome específico:

Bianca Llanos terminó 5ta en la serie de 80mts llanos.

– Femenino 16+ intelectual A: María de los Ángeles Sasale llegó séptima en la serie de 100 mts llanos.

BÁSQUET 3X3

– Masculino Universitario: El equipo conformado por Juan Martín Forte; Alejo Dubiau; Agustín De Moura y Fermín Ladaga no pudo con la delegación de Bahía Blanca y fue derrotado por 19 a 11, el domingo disputará el segundo partido de la Zona B con Ramallo.

– Femenino sub 16: El equipo conformado por Rosario Menarvino; Juana Iluminati; Maitena Porta y Francisca Bustos cayó 9 a 7 ante Ezeiza por la Zona C.

– Masculino sub 16: Santiago Sterín; Salvador Machinandiarena; Benjamín Pettovello y Francisco Tosto no pudieron con el equipo de Mar Chiquita y cayeron por 21 a 2.

BÁSQUET 5X5

-Femenino sub 13 escolar abierta

Cayó 11-9 ante San Vicente en el Club Atlético Kimberley por el primer partido de la Zona A, el domingo enfrenta a Lezama.

-FUTBOL 11

– Masculino sub 18: El equipo de la localidad de Roberts empató en cero con Avellaneda y el domingo jugará contra Daireaux por la Zona A.

SÓFTBOL

– Masculino sub 14: Los chicos le ganaron a Ayacucho 12 a 3 posicionándose primero en la zona en busca de la clasificación.

HANDBALL

– Femenino sub 14: Las chicas cayeron derrotadas con La Matanza por 20 a 5 y el domingo irán por el primer triunfo de la Zona D.

BEACH VÓLEY

– Masculino Universitario: Silvestre Fernández y Tomás Orona perdieron 2 a 1 sets frente a Lamadrid.

– Femenino sub 14: Sofía Guzmán y Paulina Fernández ganaron 2 sets a 0 contra Bahía Blanca.

TENIS DE MESA

– Femenino sub 16: Tiara Acuña ganó 3 a 0 sets ante Bolivar por la Zona A, el domingo irá por la clasificación.

TENIS

– Masculino sub 18 promocional single: Salvador Herbín cayó en dos sets ante General Las Heras por la Zona C.

– Femenino sub 18 promocional single: Martina Bassi ganó 2 sets a 1 ante Moreno y el domingo intentará acercarse a la clasificación.

PATÍN ARTÍSTICO

– Femenino sub 16 categoría libre tercera C: Alma Mía Molina se ubicó séptima en su categoría.

BOCCIA MIXTO PCD

– +19 libre BC2: Braian Montes perdió su primer partido por 10 a 2 y el domingo irá por la primera victoria.

BÁDMINTON PCD

– Masculino sub 20 libre motor en silla de ruedas: Luciano Duarte, quien el año pasado se alzó con la medalla de oro, ganó en su debut por 2 a 0 sets ante La Costa.

FUTBOL DISCAPACIDAD INTELECTUAL

– Masculino sub 16 nivel C: El equipo conformado por José Luis Boris, Benjamín Barbero; Facundo González; Gerónimo Basualdo; Bernardo Irrazábal; Gustavo Aguilar y Daniel Carrizo le ganó 5 a 2 a Moreno y el domingo buscará acercarse a la clasificación.

BOCHAS ADULTOS MAYORES

– Femenino: Irma Beatriz Carmisciano y Elsa Cassani perdieron ante Quilmes por 12 a 5.

TEJO ADULTOS MAYORES

– Masculino adultos categoría B: Alberto Rojas y Cárdenas Tomás perdieron, en un ajustado partido, por 15 a 14 con Coronel Suárez.