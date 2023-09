Ingresó a Diputados el programa Emplea PyMe

Se envió a la Cámara de Diputados el proyecto con 21 artículos, donde se implementan ventajas económicas, reducción de contribuciones patronales, de aquellas PyMEs que contraten jóvenes entre 18 y 25 años, impulsando empleo registrado. Esto fué anunciado en la noche de ayer miércoles por el ministro de Economía Sergio Massa.

Además tiene el objetivo transformar los programas sociales, planes y prestaciones de la seguridad social, en trabajo formal y de calidad.

“Por eso, por 12 meses, el trabajador o trabajadora que tenga el plan y entre al mercado de trabajo va a seguir cobrando el salario social complementario y el empleador completará el salario, tendrán ART y obra social”, expresó el ministro en su alocución.

El texto enviado al congreso expresa, en la justificación: “es objetivo del Gobierno nacional promover el trabajo registrado y el acceso a los derechos de la Seguridad Social por parte de los distintos grupos sociales, incluyendo a aquellos con mayor grado de vulnerabilidad social y a los y las jóvenes que accedan por primera vez al mercado”.

“Una reducción de contribuciones patronales para las relaciones laborales que se inicien a partir de la entrada en vigencia del proyecto, siempre que incrementen la nómina laboral de cada empleador o empleadora”.

“Beneficios a aquellos empleadores y aquellas empleadoras que conviertan, de manera gradual, a los Planes, Programas Sociales y Prestaciones de la Seguridad Social en trabajo formal o bien generen oportunidades de acceso al mercado laboral, incluyendo a los y las jóvenes que ingresen a este por primera vez”.

En el proyecto, pone en marcha, también un esquema de regularización de situaciones laborales no registradas, otorgando beneficios a las PyMEs en función que regularicen las relaciones laborales del sector privado, anteriores a la fecha en que se promulgue la Ley.

Sigue el texto:” la empresa podrá rectificar la real remuneración o la real fecha de inicio de la relación laboral, con los siguientes beneficios: queda liberado de sanciones penales y reduce conflictos judiciales; puede subsanar la baja del registro de empleadores con sanciones laborales (Repsal); accede a condonación de deuda por capital, intereses y multas por los trabajadores que regularicen”.

“A su vez, el trabajador no perderá aportes, ya que el Estado le computará los aportes no ingresados por los empleadores por hasta 70 meses”.

“Para el caso de ambos beneficios, las PyMEs no podrán reducir la nómina laboral y no podrán tener ningún trabajador no registrado”.

“Para el caso de las Micro, Pequeña o Mediana Empresa o de una entidad sin fines de lucro, que contrate trabajadores o trabajadoras que no gocen de programas sociales y de empleo nacionales que otorguen prestaciones dinerarias, se establece una reducción del 100% de las contribuciones patronales”.

“En tanto, para los demás empleadores o empleadoras del sector privado que contraten trabajadores o trabajadoras que no gocen de programas sociales y de empleo nacionales que otorguen prestaciones dinerarias: los primeros 12 meses, una reducción del 50% de las contribuciones patronales y los segundos 12 meses, una reducción del 25% de las contribuciones patronales”.