Campeones del Mundial de Tango 2023:las parejas Bruna Estellita-Julián Sánchez y Suyay Quiroga-Jhonny Carvajal

Las parejas Bruna Estellita-Julián Sánchez y Suyay Quiroga-Jhonny Carvajal se consagraron en Tango Escenario y Tango Pista entre las 60 parejas que habían llegado a la gran final en el Obelisco, en la ciudad de Buenos Aires.

Sergio Decrin y Sandra Leal ganaron en Tango Senior.

El día feo conspiró, pero al menos permitió la fiesta. Pepe Colángelo, Amelita Baltar y Raúl Lavié encabezaron un show notable.

Más de 20 mil personas disfrutaron de las finales de baile de Tango BA Mundial 2023 en Diagonal Norte con el Obelisco como fondo del escenario.

Este sábado de cielo nublado y a ratos lluvioso dio marco en el Obelisco a las esperadas finales del Mundial de Tango 2023, organizado por el ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, y las 60 parejas clasificadas mostraron su arte, que terminó con las consagraciones de campeones mundiales de Tango Escenario de Bruna Estellita y Julián Sánchez, mientras que en Tango Pista los mejores fueron Suyay Quiroga y Jhonny Carvajal.

En Tango Escenario, 20 parejas buscaron el premio mayor que se llevó la dupla compuesta por Bruna Estellita y Julián Sánchez.

En Tango Pista, participaron 40 duplas y los campeones fueron los ganadores del torneo porteño, Suyay Quiroga y Jhonny Carvajal: ella es de Capital y él nació en Colombia pero hace varios años que vive acá.

Además, los rosarinos Sergio Decrin y Sandra Leal ganaron en la nueva categoría Senior para mayores de 55 años, que se creó en este Mundial.

Este año participaron más de 650 parejas de 35 países: Argentina, Brasil, Italia, Chile, Japón, Rusia, Costa Rica, Ucrania, Colombia, India, Alemania, Estados Unidos, Portugal, Corea del Sur, Estonia, Singapur, Bolivia, China, México, Armenia, Tailandia, Turquía, Países Bajos, Uruguay, Noruega, Israel, Perú, Indonesia, Lituania, Francia, Túnez, Chipre, Bielorrusia y Finlandia compitieron las categorías Tango de Pista y Tango Escenario en esta edición de Tango BA Mundial.

Argentina estuvo representada por bailarines de 40 ciudades de 18 provincias del país: Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Río Negro, Neuquén, Misiones, Mendoza, Chaco, La Pampa, Salta, Santiago del Estero, Chubut, Tierra del Fuego. Tucumán, San Luis, Córdoba, Entre Ríos, La Rioja, Formosa, Santa Cruz y Jujuy.

Bruna Estellita nació en Río de Janeiro y luego de pasar por varias danzas se aquerenció en el tango. De hecho, vino a vivir a Buenos Aires por culpa del tango.

Julián Sánchez, nació en Florencio Varela, en una casa donde se escucha o se baila tango. De chiquito siempre estuve en contacto. Mi abuelo cantaba y mi abuela bailaba. En una clase, cuando fui con mi mamá a buscar a mi abuela, me engancharon en un porque faltaba “un hombre”. Y yo era un mini hombre. Desde ahí no paré, hasta ahora, que tengo 35. Trabajo en esto desde los 15″. Julián ya tiene un buen camino recorrido en espectáculos de tango que se presentan aquí y en el exterior. Fue en uno de ellos donde conoció a Bruna, que había llegado desde el Brasil. “Nos conocimos en el espectáculo de Señor Tango”, dice. Primero pintó el amor y una rara resistencia a entenderse también en la pista. “Al principio no queríamos porque estábamos bien juntos. No queríamos mezclar las cosas. Pero nos agarramos un día en una milonga y no nos soltamos más. Se dio muy lindo”.