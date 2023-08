Dr. Roberto Galetto, una vida consagrada a la abogacía

En el marco del día del Abogado, hablamos con el Dr. Roberto Galetto, con más de 50 años ejerciendo el derecho, y quien fue el primer Juez de Paz Letrado en Nueve de Julio.

Galleto recuerda, que la creación de la Justicia de Paz ‘fue un tema que se discutió mucho tiempo en la provincia de Buenos Aires’. Asimismo en 1979 La Justicia de Paz Letrada comenzó su funcionamiento en el año 1979 de manera experimental y el esfuerzo de sus operadores logró afianzarla como herramienta idónea en el acercamiento de la justicia a los habitantes de la provincia. Su optimización se logró a partir de la sanción de la ley 10.571 la que reconoce como antecedente, una ponencia aprobada en el Tercer Encuentro de la Justicia de Paz Letrada, celebrado en la ciudad de Pinamar en abril del año 1988.

Antonio Juan Garabano en su condición de Intendente Municipal, “tenía que elevar una terna para seleccionar a los jueves, el intendente me llama y yo en su momento trabajaba en el estudio, lo dude. Después me llamó el Subsecretario de Justicia y me dice que acepte y acepte”, sostiene Roberto. Asimismo, su experiencia recorre además haber ejercido en distintas Mediaciones, Escribanía y Abogacía, entre otros.