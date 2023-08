Descargo del vecino de Patricios ante el reclamo desde el Jardín 907

Sr. Director

Me dirijo a ese medio y a quien corresponda a los fines de solicitar un descargo de las acusaciones vertidas por las autoridades del Jardín de Infantes de Patricios.

Mucha fue mi sorpresa al ver la foto del portón de mi casa en un diario digital de 9 de Julio, mostrando la enredadera que cubre la pared lindera al Jardín de infantes.

En la misma se me culpa de que las clases estuvieron suspendidas, entre otras cosas, porque no había cortado la enredadera.

Vivo hace 15 años al lado del Jardín de infantes, mi hija fue a ese Jardín, colaboré en todo lo que pude cómo Padre y recién ahora me entero que hay un problema con la enredadera.

Vuelvo a repetir, vivo hace 15 años y nunca nadie me envió nota sobre la problemática hasta hace 15 días que me la entregó el Delegado. Mal hecho por otra parte ya que no es el procedimiento adecuado.

Debo decir que me enoje, pues la enredadera lejos de generar humedad, la absorbe, solamente alguien mal intencionado o informado, en el mejor de los casos, puede hacer semejante apreciación.

Aún con el enojo y sabiendo que no tiene nada que ver le respondí al Delegado que lo iba a hacer para evitar controversia, hoy ante esta situación vivida gratuitamente e inmerecidamente, lo voy a pensar.

Sigo leyendo la nota y relata que la pared presenta problemas de humedad, y sin vergüenza alguna directamente juzga como único culpable al dueño del patio que puso la enredadera, y como si fuera poco desliza que la problemática de la electrificación de la pared también es culpa de la misma.

Tratando de pensar lo mejor posible quiero creer que la persona responsable fue muy mal asesorada, seguramente por los mismos que debieron controlar la obra que se hizo en las instalaciones del jardín oportunamente, ya que en poco tiempo tuvieron que hacer dos veces la carga del techo, y revocarla con material Anti humedad o filtraciones ya que es uno de los lugares por donde entra el agua de la lluvia.

Tampoco la persona responsable del establecimiento pudo analizar por qué si la enredadera está en casi toda la pared lindante, solamente nuestra foto de un rincón y una partecita de la pared en cuestión.

Pero lo más grave aún fue saber que se llamó a una reunión de Padres a solo efecto de involucrar a los padres en un hecho que es absolutamente de gestión directiva.

Que se pretendía? Vaya uno a saber, o mejor dicho, prefiero quedarme con opiniones más duras y ser lo más diplomático posible.

Pregunto, o me pregunto, no se le dio por pensar que los problemas que tiene el edificio es por la mala calidad en los materiales empleados o la mala construcción de la obra?

O que los inspectores que debieron velar por la calidad de la construcción no hicieron su trabajo correctamente?

Que tal vez los mismos que le dijeron que la culpa había sido de la enredadera estarían ocultando en realidad el verdadero problema?

Le informo a quien corresponda que si solo hubiera caminado 5 metros por mi vereda, y me hubiese llamado a conversar, no le quepa la menor duda que se podría haber solucionado este tema de otra manera.

Ante la reunión programada con los Padres a solo efecto de echarme la culpa sin poder defenderme, pues hace 15 años que vivo ahí y nunca supe del problema que la autoridad del jardín publicó, vere que acciones realizo para notificar al Consejo Escolar y a la Dirección General de Escuelas por haber utilizado su poder para producir malestar en la comunidad, sin haberse preocupado por saber todo lo inherente al problema y por utilizar los medios públicos para denunciar sin sustancia alguna.

Respuesta de una persona que tiene invernadero:

Tampoco quiero pensar que se ha mezclado la ideología política pues en los últimos párrafos habla de gestión de mismo color político, etc.

Por último, atento a que debo ser lo más objetivo posible, puedo llegar a entender que a veces la soledad del cargo y ver qué las instituciones resuelven las cosas en forma lenta, se pueda poner ansiosa, pero lo que no voy a permitir que UD. use la comunidad educativa para echarme la culpa de los problemas edilicios a mí que soy vecino y por tener una enredadera que protege la pared justamente de la humedad.

Le exijo que actúe de acuerdo a su cargo, y utilice los canales correspondientes para resolver los problemas. Y espero un pedido de disculpas por haber puesto en mi contra a los Padres que usted reunió, sin que yo pudiera defenderme de tal calumnia e injuria, pues la culpa de la humedad está lejos de ser responsable la enredadera que plante hace 15 años y que en todo este tiempo jamás se me notifico por problema alguno.

Repito, solamente vivo a 5 metros de la escuela, cualquier persona con sentido común hubiera dialogado, y prefirió acusar y utilizar los medios de comunicación. Espero que recapacite y pueda entender la dimensión del cargo que ocupa, y como debería desempeñarse ante los problemas que surjan.

Sin más, la saludo cordialmente.

Jorge Silvestre

PD: le sugiero leer publicaciones sobre las bondades de las enredaderas, y hay una nota muy útil sobre “Mitos y verdades de la Jardinería” escrito por Gabriela García que estudió Arquitectura, y ante la consulta: Las enredaderas humedecen y rompen los muros? Su respuesta es: FALSO.

Está comprobado que las enredaderas trepan y se adhieren a los muros pero no los humedecen ni causan riesgo de rajaduras o roturas. Por el contrario, la hiedra absorbe la humedad de la pared y la protege de calores muy intensos. La enamorada del muro o la hiedra, entre otras tantas variedades de enredaderas, por ejemplo, viven de la humedad que quitan de la pared.