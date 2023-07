Osvaldo Lori: “Los Bomberos Voluntarios son el sostén de la protección civil a lo largo y a lo ancho del país”

En el marco de la jornada que se realiza en Nueve de julio donde la Federación de Asociación de Bomberos Voluntarios de la región oeste para tratar temasde las instituciones de servicio en las comunidades, se realizó una conferencia de prensa organizada por la institución anfitriona.

En ese sentido, el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Nueve de Julio, Martín del Castillo y el sub-jefe de Bomberos Voluntarios, César Gatti le dieron la bienvenida a Osvaldo Lori, quien preside la Federación de Asociación de Bomberos Voluntarios de la provincia de Buenos Aires.

Al respecto, el visitante resaltó que: “Los Bomberos Voluntarios son el sostén de la protección civil a lo largo y a lo ancho del país”.

“Los bomberos en general están bien en la provincia, pero hay una realidad, tenemos cuarteles en localidades pequeñas, medianas y grandes. Las localidades grandes están subsidiadas por las municipalidades a través de ordenanzas donde obtienen recursos, las medianas se apoyan no tanto de lo municipal sino a través de rifas y eventos, y las más chicas dependen pura y exclusivamente del subsidio. Si bien todas acceden al equipamiento hay una especie de diferencia”. “Hoy el subsidio no alcanza para comprar el equipamiento necesario porque no solo se interviene en incendios sino en muchos otros casos”, agregó.

Asimismo, mencionó al ‘Centro Nacional de Entrenamiento’ único en América Latina. El cual incrementa las capacidades técnicas y operativas, así como la seguridad e integridad física de los bomberos voluntarios y de todas las fuerzas de seguridad. “El fin de semana que viene se va a convertir en un hito histórico porque una brigada de intervención USAR, va a estar certificando y en ese mismo momento Argentina va a estar certificando su procedimiento”. “De ser aprobado, Argentina va a pasar a ser el octavo país del mundo que tiene certificado su proceso bajo normas internacionales”.

Recordamos además que mañan de hora temprana, en la sede de la Sociedad Rural, se llevará a cabo la 2° Reunión Federativa Provincial, para hablar sobre temas centrales como lo es el financiamiento para sostener las actividades de las diversas asociaciones.