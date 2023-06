Mensajes con motivo del Día del Periodista

En este jornada del día del Periodista y donde se considera la labor que se desarrolla cada día junto al servicio que se brinda, agradecemos los mensajes que se han ido recibiendo a lo largo de la jornada.

Y hay una consideración que describe la tarea diaria a lo largo de los 365 días de cada año.

Feliz día del Periodista para Cadena Nueve, por la labor de comunicar las noticias y brindar tanta cultura en la reseña de los acontecimientos pasados y presentes.

Muchísimas Gracias!. Noelia Tello.

Que los mensajes de las instituciones y salutaciones de lectores-oyentes y televidentes seguidores de CN a las cuales valoramos y agradecemos, nos convoque a seguir repensando la labor de cada día.

Ya que este 7 de junio, para los medios que se llevan adelante con profesionales, ética y responsabilidad, el día del Periodista es, una jornada muy especial.

Convoca a considerar si la labor diaria, que también alcanza la libertad, está a la altura de las circunstancias cuando muchas veces no se quieren escuchar o saber que algún funcionario comete un hecho reñido con la ética, o alguna información está condicionada, por decirse de manera reprochable o directamente que no cumple con los deberes conforme a las funciones, ya que se busca, no solo acallar al medio, sino que se lo persigue, hasta ocasionarle daños y perjuicios. Pero esto no solo alcanza al poder político constituido. También a quienes a través de instituciones u organizaciones no gubernamentales, llevan adelante cometidos en beneficio propio y no en el interés del objeto que le dio nacimiento. Y esto al vulnerar el principio de la buena fe, también es observado.

La importancia del periodismo independiente en el sistema democrático republicano es altanamente relevante, porque encarna la búsqueda de la verdad por encima de cualquier interés, y a la vez ejerce control sobre los actos de gobierno, en sentido amplio.

Por eso, cuando un funcionario, o un representante de una institución, realiza actos impropios, lo primero que busca es que no se enteren “los periodistas” a fin de evitar que a través de ellos la sociedad se anoticie de sus conductas.

Un medio de comunicación, a través de sus periodistas investiga, opina, relaciona hechos, obtiene fuentes, documentación. Y esa aparente soledad, está acompañada de la comunidad que sigue en esa línea ante su imposibilidad, muchas veces de hacerlo, a que se concrete el cometido.

Y al recordar a Mariano Moreno, no solo desde el impulso de “La Gazeta de Buenos Aires” que propugnó la idea de la libertad en la información, surge preguntarse si en su esencia, la actividad es un estorbo, hasta terminar con quien lo encarna como lo vivió el propio fundador el primer medio de comunicación a partir de la Revolución de Mayo.

El periodista, a veces, se mueve entre amenazas, veladas o explícitas, presiones o agresiones y debe sobreponerse al lógico temor, que se extiende desde la posibilidad de perder hasta su vida, o la integridad propia o de su familia. Pero la vista puesta bien en alto de los objetivos hace que va por más, su vocación lo empuja a continuar su búsqueda al saber que es la última línea de defensa de las instituciones, en el bien común.

Pero dicha actividad no se lleva a cabo sin costo y sin lucha, especialmente cuando el poder económico, acompañando al político en esa deshonra, busca, acallar al medio retirando sus anuncios o directamente, no brindándolos.

La tarea deservicio informativo es amplio, por ello requiere de responsabilidad, ética, coherencia, altruismo y mostrar valores de comportamiento empático.

Cada 7 de junio nos convoca a repensar el camino trazado de servir con noticias a la comunidad donde se desarrollan las actividades.

Y a no confundir mensajes de redes sociales, con noticias dadas desde un medio de comunicación. Las responsabilidades son distintas, como las consecuencias.

Feliz día del periodista!

FELÍZ DÍA DEL PERIODISTA

Los integrantes de Cáritas 9 de Julio, saludamos a todos los periodistas en su día y agradecemos el esfuerzo que realizan para acercarnos la información de lo que sucede en nuestro medio, en el país y en el mundo. Gracias y los instamos a seguir transitando la misma senda de la verdad y el servicio a la comunidad, contribuyendo a la construcción del bien común.

“Hay que despertar la palabra, porque cada palabra tiene dentro de sí una chispa de vida y éste el primer deber del comunicador” PAPA FRANCISCO.

Dr. Gustavo Tinetti

De nuestra consideración

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. y por su intermedio al plantel periodístico de vuestro medio, con el objeto de saludarlos en el “Día del Periodista”.

Una vez más, ante esta celebración, reconocemos el esfuerzo y dedicación de quiénes llevan a cabo la difícil tarea de informar y comunicar los hechos que suceden en nuestra comunidad.

Les deseamos éxitos en su labor y los instamos a seguir transitando el camino iniciado por quiénes concibieron desde el periodismo la libre expresión y el compromiso por la verdad y objetividad.

Sin más, los saludamos cordialmente.