En Saladillo piden la remoción de la Fiscal Patricia Hortel ante el feminicidio de Rocío González

Cuando el conductor le cuestionó estos dichos, le repreguntó qué perfil tenía la joven. “No la conozco a Rocío, no puedo hablar por ella, pero lo que te puedo decir es que la gran mayoría de las víctimas que yo tengo son moderadas, educadas, mucho más respetuosas. Estoy segura de que mi hija lo saca bailando, que se impone y que se hace respetar porque tiene carácter. Su ‘no’ es respetado y la mayoría de las personas que tengo como víctimas no son así”, explicó dando a entender que Rocío no se impuso ante su agresor.