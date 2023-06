Escuela Primaria 24: el Consejo Escolar trabaja para la reparación del cielo raso

Esta mañana CN estuvo en contacto con Juan José Gutiérrez desde el Consejo Escolar para hablar acerca de la situación de la Escuela N°24 Ricardo Gutiérrez, tras el derrumbe del cielorraso en dos aulas de la institución, después de la última tormenta.

Según argumentó el presidente del Consejo, lo sucedido deviene de una falta de presupuesto: “La obra tenía un plazo de 90 días, la obra se encontraba a marzo de este año certificada en un 95,6% en una totalidad de la obra, tan solo falta la cumbrera y 3 chapas en un sector. Pero a partir de diciembre, los fondos PEED (Programa Especial de Emergencia Educativa) no siguieron la fluidez que venían trayendo. En diciembre el dinero que tenía que llegar, no llegó. Y casualmente llegó un día antes, de la visita del gobernador a Nueve de Julio”.

Asimismo ante las familias de la Escuela N° 24 que se movilizaron para pedir respuestas, desde el Consejo Escolar se les aclaró dijo Gutiérrez que: “No hay ningún aviso ni denuncia de miembro directivo, ni personal de la institución que las paredes hayan estado electrocutadas” (…) “El profesional que nosotros mandamos a revisar las instalaciones me certificó que toda la energía de los salones que se llovían estaban cortados, no es lo ideal pero ese riego no existió”.

Lo que sí sucedió fue que, “al faltar el cierre del techo de las dos aguas de arriba, el agua filtra por ahí y el cielorraso que es de yeso colapsó algunas placas. Ya se está trabajando para solucionar ese problema”.

“Hay que reconocer el trabajo del equipo directivo, que realmente son situaciones que ameritan un denodado trabajo para poder llevar tranquilidad a la familia y que no se suspendan las clases”.

“Esperamos la semana que viene poder tener en marcha la solución al respecto, se han pedido un par de presupuestos alternativos. Y estoy esperando en el transcurso de la mañana, que el propietario de la empresa me llame para darme su propuesta para la continuidad de su trabajo, para poder solucionar inmediatamente este problema”.