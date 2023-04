Violencia contra el varón: una realidad que también existe

De que se habla cuando se hace referencia a la violencia?

Es que no solo existe la violencia física.

Muchos hombres sufren distinta clase de violencia por parte de la mujer.

Vamos a hacer referencia a esa violencia que muchos varones sufren de parte de sus ex, de parte de la madre de sus hijos o simplemente de esa violencia que sufren de una mujer despechada que no lo pudo tener a sus pies.

La violencia puede ocurrir tanto en mujeres como en varones, aunque frecuentemente, desde los medios de prensa, redes sociales y otras manifestaciones se observa que la mayoría de las que sufren violencia física, verbal, psicológica, doméstica, sexual, y muchas más son las mujeres.

Pero que pasa en el caso de los hombres? Claro, en este punto no es tan frecuente escuchar o ver que un hombre denuncio violencia por parte de una mujer, porque muchas veces como sociedad creemos que ellos no la sufren sino que ellos son siempre los que la ejercen. Pero realmente SI, ellos también sufren de violencia psicológica, verbal y en muy pocos casos física.

Pero ustedes se preguntaran que violencia sufren ellos, si vivimos en un mundo machista?.

Son muchos los barones que sufren maltrato, y si bien la mayoría de hombres reaccionan ante el maltrato permaneciendo en silencio, muchas veces es necesario romper con este silencio y buscar asistencia legal para acabar con estas situaciones.

Normalmente cuando hablamos de violencia solemos vincularlo a la violencia física y en ese sentido es cierto que los hombres físicamente suelen ser más fuertes que las mujeres y pueden hacer más daño. Sin embargo, son muchas las formas de violencia que existen y los tipos de maltrato que un hombre puede padecer como víctima, y en muchas ocasiones con la misma o incluso más gravedad que si de una mujer se tratara.

Tipos de maltrato a los que los hombres están expuestos

Maltrato físico

Aunque parece impensable, lo cierto es que son muchos los hombres que han sufrido lesiones físicas o incluso se han muerto a manos de sus mujeres. Si bien, en estos casos los hombres, sea por una cuestión de orgullo o por la forma en que lo tratan al realizar la denuncia, muchos deciden no hacerlo.

Maltrato institucional

Como todos conocemos existen muchas formas.

centros de atención y asociaciones destinadas a la defensa de mujeres víctimas de violencia de género, lo cual es de valorar. Sin embargo, no ocurre lo mismo con la otra cara de la moneda, ya que cuando se trata de hombres maltratados, estos no disponen apenas de organismos o servicios a los que asistir en busca de ayuda.

Maltrato legislativo

Actualmente, apenas existen leyes dirigidas a ofrecer protección a los hombres maltratados. Aún más, la Ley de Violencia de Género que surgió en 2004 para la defensa de las mujeres ha creado toda una desigualdad entre las víctimas de violencia por razón del sexo e incluso ha servido a muchas mujeres para instrumentalizar la justicia, interponiendo falsas denuncias por violencia de género para alcanzar otros intereses.

Maltrato verbal, emocional o psicológico

Esta es la principal forma de maltrato a la que se ve sometido el hombre. Se trata de una forma de violencia en la que no existe contacto físico pero las secuelas pueden ser incluso más duraderas que las de la violencia física.

Son muchas las formas de maltrato psicológico a las que se puede ver sometido el hombre, tales como ser aislado de su familia y amigos, que sus mujeres acaben apartándolos o desvalorándolos frente a los hijos o por reiteradas amenazas vertidas por sus parejas.

Y en este punto me voy a detener. Muchos son los casos donde los hombres sufren maltrato emocional al no poder ver a sus hijos ni hablar con ellos, ya que su madre se lo impide. En donde la mujer por el solo hecho de que ellos ya no las quieren, inventan y denuncian falsos maltratos físicos, sexuales, y demás, y que muchas veces la justicia no investiga si son verdad y la sociedad juzga sin saber, por el solo hecho de que el hombre siempre es considerado el malo.

En muchas ocasiones sufren hostigamiento en las redes sociales, son perseguidos y hasta amenazados ellos y sus nuevas parejas.

Un punto importante en el maltrato psicológico, es aquel que ejerce la sociedad, las madres, mujeres y hasta las abuelas, y son las frases como «deja de comportarte como nena» «los hombres no lloran» dejan demasiado claro como desde pequeños las mismas mujeres que ahora luchan por la «igualdad y equidad» son las que intentan reprimirles las emociones a los hombres, crearles miedo a sentir y a ser humanos.

Muchas veces no se denuncia para no quedar expuestos ante una sociedad patriarcal, que caracteriza al hombre y lo ha rotulado bajo una figura de poder.

También tienen arraigada la figura social de deber demostrar ser fuerte, de no mostrar emociones o sensibilidad ante un sufrimiento que se está padeciendo.

Denunciar es un derecho y una forma de dejar de lado todos los mandatos patriarcales porque los hombres también pueden ser víctimas de violencia. Que la cultura patriarcal no te impida ejercer tu

derecho. Ante cualquier tipo de discriminación podés realizar una denuncia contra ese agente del estado que te discriminó y/o no quiso tomar tu denuncia.

Esto es algo que debemos dejar atrás y entender que los hombres tienen sentimientos y pueden sufrir violencia por parte de una mujer, teniendo derecho a denunciar tal hecho y obtener justicia por parte del estado.

Los hombres maltratados existen y aún en la actualidad sigue siendo una realidad poco conocida. Pero hacer visible esta situación es una responsabilidad de todos, empezando por los propios hombres maltratados, que han de reunir el valor suficiente y empezar a denunciar, ya que ello va a ayudar no solo a que se acabe por dar más protección a los hombres maltratados sino para ayudar a defender la igualdad entre las víctimas, cualquiera que sea su género.

Si sos hombre o mujer y estás siendo víctima de violencia ya sea física, psicológica, o económica debes denunciar, y podes hacerlo a los siguientes números:

*144 Atención a víctimas de violencia de género

*137 Asistencia a víctimas de violencia familiar

Toda la sociedad debe entender que tenemos que vivir en igualdad y libres de violencia.

Para Cadena Nueve, Maribel Bruno