San Agustín alcanzó un empate y 12 de Octubre fue goleado por Atlético

Cuando falta una fecha para la culminación de la primera fase del certamen que organiza la Liga Nuevejuliense de Fútbol, Atlético no solo demostró que ha gado la etapa, sino que sigue liderando la competencia.

En su estadio, Ramón N. Poratti goleó a 12 de Octubre que necesita puntos, imperiosamente para no descender de categoría. El ‘Millonario’ a través de Pablo Casey en dos ocasiones, Pablo Maccagnani de penal, y Lucas Márquez, ganó 4 a 0.

Y en césped Granate, San Agustín, no pudo con Libertad que quedó tempranamente con dos jugadores menos. Emmanuel Lazarte y Agustín Quiroga vieron la roja.

Sin embargo, esa diferencia de jugadores en cada equipo, no fue canalizada en su favor por los locales. Terminaron sin goles.

En tanto, en el Estadio Vicente Cusatti del Libertad, done Once Tigres fue local ante Atlético Quiroga. El único gol llegó a través de Emiliano Perujo. Final Once Tigres 1 – Atlético Quiroga 0

A su vez, en su estadio Alberto Dehenen, Atlético French derrotó 3 a 1 a El Fortín. Para el ‘Albinegro’ convirtieron el arquero, Leandro Bonet de penal, Brian Rodríguez y Alejo Vila. Un transitorio 2 a 1 había puesto para la vista, Ariel Espósito.

Y en Carlos María Naón, el CAN recibió a Agustín Álvarez que lo derrotó 2 a 0 con goles de 2 Santiago Alonso y Alejandro Gailach.

Libre: San Martín

Vigésima primera fecha

Atlético 9 de Julio 4 – Social y Deportivo 12 de Octubre 0

Deportivo San Agustín 0 – Libertad 0

Atlético Naón 0 – Agustín Álvarez 2

Atlético French 3 – El Fortín 1

Once Tigres 1 – Atlético Quiroga 0

Libre: San Martín

POSICIONES

Atlético 9 de Julio 49

Once Tigres 40

Atlético French 34

Atlético Quiroga 33

San Martín 30

Atlético Naón 25

Agustín Álvarez 27

Libertad 23

El Fortín 15

12 de Octubre 10

Deportivo San Agustín 8

Vigésima segunda – última fecha

Atlético San Martín-Atlético 9 de Julio

El Fortín – Once Tigres –

Agustín Álvarez – Atlético French

Libertad – Atlético Naón –

Social y Deportivo 12 de Octubre – Deportivo San Agustín

Libre: Quiroga