Jorge Macri: “Es un hecho generoso. Mauricio es uno de los lideres más importantes desde el retorno de la democracia”,

• La decisión de Mauricio lo que hace es consolidar al PRO, empieza a ordenar nuestro espacio político dentro de Juntos por el Cambio.

• Es un gesto valioso de cuidar el conjunto, de promover liderazgos nuevos. Esta decisión de Mauricio no favorece a ninguno en particular. Nos fortalece como PRO y nos ordena.

• Es un hecho generoso, porque Mauricio es tan competitivo como cualquiera, y dar un paso al costado supone priorizar el conjunto y dar espacio a los que vienen queriendo tomar la posta y ser.

• Él tiene un rol relevante dentro del PRO y del Junto por el Cambio. Es el único que fue Presidente, que estuvo en ese lugar, que tiene la experiencia de todo lo complejo y difícil que es la tarea.

• Veo una actitud muy positiva y de no aferrarse al poder en nombre propio. Ahí hay una diferencia inmensa con lo de Cristina. Ella buscó estar adentro, ser parte del poder y condicionar.

• Mauricio es uno de los líderes más importantes desde el retorno de la democracia.

• Estoy contento con él por su decisión, y con mucha confianza del rol que va a tener. No sólo en el camino hacia las elecciones, sino también el rol fundamental que va a tener como líder, guía y consejero en el próximo gobierno.

• Tengo mucha confianza en lo que va a ser su rol hacia adelante. Que va a ser central. Lo veo participando en la campaña y buscando la reunión posterior a la PASO.

• Hay dos roles centrales. Primero su opinión desprendida de intereses personales tiene un valor superior. Segundo hay que entender algo: Todos pensamos que la vida empieza o termina en la PASO. Pero no es así. La noche del domingo algunos van a estar festejando y otros van a estar haciendo un análisis de por qué no les tocó. Alguien tiene que reunir todo eso. Que el ganador no se la crea tanto y que el perdedor no sienta que se queda afuera. Porque a la Argentina hay que darle una alternativa. Me parece que Mauricio va a tener un rol muy importante en eso. Unir el día después. Y eso va a tener mucho valor.

• Si sus palabras logran que además el Frente de Todos tenga otro espíritu de no tanta pelea, bienvenido. Siempre la excusa del Frente de Todos ha sido el “ah pero Macri”. Bueno ahora no tienen más esa excusa. Sería bueno que el Frente de Todos aproveche estos ocho meses que le quedan de gobierno para darle alguna respuesta a los problemas de la gente.