La Sociedad de Fomento de Carlos Maria Naón refiere sobre el acceso a Ruta 65

Mediante el presente, pretendemos dar a conocer el trabajo que se viene realizando en conjunto con demás vecinos de la comunidad con el objetivo de lograr la finalización de la obra de estabilizado en el acceso que une nuestra localidad con la ruta provincial número 65, asimismo, dar a conocer la información obtenida hasta la fecha y la situación en la que (hasta el momento) se encuentra la obra y los papeles concernientes a la misma.

Ante la escasa y difusa información que desde el municipio se brindaba y la no concreción de la obra, comenzamos junto con otros vecinos a incursionar sobre qué es lo que pasaba con nuestro acceso. Luego de varias reuniones con miembros del gobierno oficialista y considerando que no eran claros en sus dichos, decidimos mantener reuniones con la Concejal Nancy Grizutti, quien nos brindó información directamente del Ministerio de Asuntos Agrarios de la Pcia. de Buenos Aires lo cual constataban lo que posteriormente se expone. Por otro lado, el Concejal Nacho Palacios también trabajó junto a nosotros y nos envió información sobre lo que se había firmado en cuanto a la compra de piedras en toneladas y el precio de la misma en el HCD (Honorable Concejo Deliberante). Por último, el día sábado 18 del corriente mes, mantuvimos junto con otros vecinos una reunión con la Concejal Julia Crespo, el Concejal José María Mignes y la Concejal Natalia Bazterra en la cual dieron a conocer los detalles de la reunión que la primer Concejal mencionada mantuvo en el Ministerios de Asuntos Agrarios junto a la Senadora Pcial. Male Defunchio, el Ministro Javier Rodriguez, el Intendente Mariano Barroso y el Secretario de Obras Públicas de 9 de Julio Enrique Merlo, en la cual quedó en claro que: el principal problema que no permite el avance de la obra es legal, ya que desde la Municipalidad enviaron al Ministerio un documento, firmado por el Intendente y el Secretario de Obras Públicas en el cual informan que la obra está finalizada (lo cual no es así y se puede notar a simple vista), por lo tanto imposibilita al Ministerio enviar más dinero para una obra que según los papeles, está culminada. Ante esta situación los concejales nos transmitieron que desde el Ministerio comunicaron que van a hacer su mayor esfuerzo para encontrar una solución en el transcurso de los próximos días que permita culminar la obra, exigiendo al Municipio que dentro de 10 días ajuste todo lo que concierne a lo legal y al envío de la finalización de obra (falsa) ,para poder terminar el acceso.

Cabe aclarar que la obra del acceso se encuentra dentro del programa “ Plan de Mejora de Caminos Rurales” a través del cual el gobierno de la Pcia. de Bs As financia la compra de materiales y herramientas siendo el municipio de 9 de Julio quien debe encargarse de la licitación y compras en tiempo y forma como también ejecutar la obra. Para la obra del acceso, el Gobierno de la Pcia de Bs As realizó un primer desembolso de cinco millones de pesos en febrero de 2021 y un segundo desembolso de veinte millones cuarenta y cinco mil peso en marzo de 2022, dinero suficiente para terminar la obra si se hubiese administrado bien el dinero y la compra de los materiales se habría realizado en tiempo y forma.

Sin más que agregar, esperamos ansiosos la terminación de la obra que mejorará la vida de todos los habitantes de Naón y seguiremos trabajando mancomunadamente con los vecinos para que esto sea un hecho.

“El acceso a Carlos Naón fue intervenido por etapa I y etapa II al mismo tiempo. La etapa 1 fueron 8km de estabilizado en el acceso, mientras que la etapa 2 se dividió en dos tramos de obra. El primer tramo fue de 7km del acceso a Naon y el segundo tramo fue de 3,6km bordeando la localidad.

Tanto la etapa I como la etapa II figuran rendidas al 100% y con obra finalizada”

Información y respuesta oficial del Ministerio de Asuntos Agrarios de la Pcia. de Buenos Aires.