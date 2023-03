La comisión de mujeres del Banco Credicoop reconoció la labor de vecinas del distrito

Como ya anticiparnos, en la noche de ayer, en la Filial local de Banco Credicoop CL, tuvo lugar un encuentro de mujeres donde se convocó a vecinas de nuestro medio. Ellas fueron Juana Martin de la Agrupación Indómita, Hermana Alma religiosa ermitaña residente en Dennehy, Jorgelina Torres tesorera del Club El Fortín, Cecilia Gardon integrante de la Cooperativa de

Trabajao para Lectura de Sievert en Film Ltda., Claudia Jiménez docente jubilada fundadora del grupo ambientalista Guardianes de la Ecología, y también relató la experiencia de Recicladores Mariana Pianetti.

Además de conocer sus enriquecedoras experiencias de vida, en primera instancia de compartió un video institucional referido a la fecha del 8M desde la mirada del Credicoop.

La actividad que tuvo como eje la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ya que todas somos trabajadoras y una de las premisas de los reclamos feministas se fundamentan en la visibilizacion del trabajo no reconocido ni remunerado que casi todas las mujeres realizan en casa, tareas de cuidado, etc.

También hubo espacio para sobrevolar el tema de las violencias, el modelo social actual, las conquistas ganadas y el largo camino que queda por recorrer.

La hermana Alma remarcó que nos hace falta poner amor en las cosas que hacemos ya sean laborales o institucionales y que el desafío es amar al enemigo, con la dificultad que eso conlleva.

El diálogo fue muy ameno, a lo que se sumó que entre las invitadas, que algunas no se conocían, hubo muchas coincidencias y seguramente este encuentro fue un eslabón más para reforzar el entramado social que necesitamos fortalecer.

Finalmente, se compartió un refrigerio durante el cual el intercambio fue más personal y completó una actividad muy positiva y altamente exitosa.