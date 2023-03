Se abrió la inscripción para los Juegos Bonaerenses 2023

Desde la Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la secretaría de Cultura, Educación y Deportes se informa que se encuentra abierta la inscripción para los Juegos Bonaerenses 2023.

Los interesados para las disciplinas culturales podrán acercarse a Robbio 322, o consultar al teléfono 610080.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de abril y además podrán realizarse a través de la página web de los Juegos (www.juegos.gba.gob.ar), formalizando posteriormente la misma en las oficinas de Cultura Municipal.

DISCIPLINAS:

JUVENILES

– Arte circense

– Artes plásticas (dibujo, objeto artístico, pintura, mural)

– Cocineros bonaerenses (plato principal, postre)

– Danzas folklóricas

– Danza tango

– Fotografía

– Freestyle rap

– Literatura: (cuento, poesía)

– Malambo

– Música rock

– Conjunto musical cumbia

– Solista vocal

– Stand up

– Teatro

– Videominuto

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

– Danzas folklóricas pcd

– Danza teatro PCD

– Dibujo PCD

– Fotografía PCD

– Malambo PCD

– Narración oral PCD

– Pintura PCD

– Solista vocal PCD

UNIVERSITARIOS

– Artes Plásticas (Dibujo, Objeto Artístico, Pintura)

– Fotografía

– Freestyle Rap

– Solista Vocal

– Stand Up

– Videominuto

CRONOGRAMA:

Inscripción: hasta el 30 de abril.

Etapa Municipal: del 1° de mayo hasta 10 días previo a la fecha de disputa del regional correspondiente

a la disciplina.

Etapa Regional: del 1° de julio al 31 de agosto.

Final Provincial: 15 al 20 de septiembre.

INSCRIPCIÓN:

Ficha de autorización y Salud.

Fotocopia D.N.I. actualizado.

Personas con Discapacidad: ver Reglamento General de Cultura PCD.

Universitarios: constancia de alumno regular

JUVENILES

SUB 15: podrán inscribirse los nacidos en los años 2008, 2009, 2010 y 2011.

SUB 18: podrán inscribirse los nacidos en los años 2005, 2006 y 2007.

ÚNICA: podrán inscribirse los nacidos entre los años 2005 y 2011 inclusive.

UNIVERSITARIOS

ÚNICA: podrán inscribirse las personas nacidas entre los años 1964 y 2005

Destinada a todos los estudiantes universitarios que se encuentran cursando en

Universidades o bien en Institutos Terciarios (carreras de 3 años o más de duración), los

mismos podrán representar a:

A sus municipios de residencia, tal como figura en el D.N.I. al 31 de diciembre de 2022

A la universidad o institución de la que son alumnos regulares.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PCD)

ÚNICA: podrán inscribirse los nacidos en el año 2011 inclusive y anteriores

(Ver reglamento general de Cultura PCD y el específico de cada disciplina)

www.juegos.gba.gob.ar

PERSPECTIVA DE GENEROS

Se garantizará la participación de personas transgénero y no binarias de acuerdo a la Ley Provincial No 15100, enmarcada en la ley Nacional No 26.743 de Identidad de Género y el Decreto No 476/2021 de DNI no binario, en todos las disciplinas y modalidades, en la categoría correspondiente, en relación al año de nacimiento. Las personas que cuenten con DNI con cambio registral, podrán participar y competir de acuerdo al género que indique su Documento Nacional de Identidad. En el caso que figure NO BINARIO, podrán participar y competir en la categoría que elija la persona en cuestión. Las personas que NO cuenten con DNI con cambio registral, que tengan una identidad de género que no coincida con la consignada en el DNI, podrán participar y competir de acuerdo al género auto-percibido.