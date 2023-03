CAME, SRA, UIA y CAC coinciden en objetivos para el desarrollo del sector productivo

En el marco de la Expoagro 2023, los presidentes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) delinearon objetivos conjuntos para el fortalecimiento de los sectores productivos del país: el campo, el comercio, los servicios y la industria nacional. “Debemos definir y profundizar cómo vamos a trabajar entre todos, con políticas de mediano y largo plazo que nos den previsibilidad para llevar adelante nuestras actividades”, dijo el titular de CAME, Alfredo González.

Bajo el lema “Argentina, entre lo deseable y lo posible” y organizado por la Federación de Comercio e Industria de San Nicolás, los titulares de las cuatro entidades participaron de un conversatorio sobre problemáticas que enfrentan las empresas argentinas y sus posibles soluciones. “Un país deseable es un país normal, como son algunos de nuestros vecinos. Eso es lo que anhelamos para la Argentina”, sostuvo el presidente de CAC, Mario Grinman.

Por su parte, el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, destacó que “tenemos que hacer posible lo deseable. Si reclamamos que no tiene que haber grieta en la política debemos demostrar que entre nosotros no la hay. Nos tenemos que escuchar para protagonizar los cambios de un futuro posible”. En ese sentido, el presidente de la SRA, Nicolás Pino, continuó: “Argentina está hoy frente a un escenario de muchas oportunidades porque ya nos dimos cuenta de que así no vamos para ningún lado. Asumimos la obligación y la responsabilidad de generar este tipo de espacios para ponernos de acuerdo en cosas puntuales”.

Entre los temas conversados por los dirigentes empresarios se destacaron la política laboral, el sistema tributario, el gasto público y las perspectivas ante el año electoral. Así, en lo que refiere al tema laboral, los cuatro coincidieron en la necesidad de discutir marcos laborales que se adapten a estos tiempos, pero sin pérdida de derechos adquiridos. “Muchos rubros nuevos no son tenidos en cuenta en los convenios actuales. La economía del conocimiento es un ejemplo. El fracaso de la Ley de Teletrabajo también es una muestra”, expresó González, y agregó: “En 2011 las empresas pymes eran 570 mil, hoy somos unas 530 mil. En esas 40 mil que nos faltan también está la pérdida de empleo”.

Según Funes de Rioja, “debemos hablar de nuevas realidades laborales. Hay que fomentar nuevos empleos, sin cargas sociales o con una fuerte reducción. También, una negociación colectiva con disponibilidad para avanzar en las actividades específicas”. Para Pino, la necesidad pasa por unificar criterios entre las partes. “Tenemos que reunirnos empresarios y gremialistas para ponernos de acuerdo en las medidas imprescindibles”, detalló. Asimismo, Grinman se refirió a la industria de los juicios laborales y a un marco laboral moderno “como el que tienen los países normales”. Y siguió: “En 20 años duplicamos la planta del sector público, mientras en el privado sólo crecimos un 14% en el mismo período”.

En lo que refiere a lo tributario todos destacaron la urgencia de rediseñar el sistema actual. “Debe unificase el anarquismo impositivo actual, con aduanas internas en muchas provincias. De lo contrario, tendremos 24 países dentro un solo país. Así se hace inviable cualquier tipo de emprendimiento que queramos hacer”, reclamó González. A su vez, Pino, Funes de Rioja y Grinman focalizaron en “suprimir el malgasto que hace el Estado”, apuntando a “un gasto público eficiente”.

Por último, los cuatro coincidieron en hacer un llamamiento al diálogo de toda la clase política y los distintos sectores. “El poder de esta minoría intensa se tiene que hacer oír. Nosotros tenemos más coincidencias que divergencias y sobre eso vamos a seguir trabajando”, finalizaron. Participaron también el intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, y el empresario Rodolfo D’Onofrio.