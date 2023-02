Néstor Zabaleta le habría comunicado a los quiroguenses que se alejaría del Concejo Deliberante

El Concejal Néstor Zabaleta se estaría alejando del Concejo Deliberante de Nueve de Julio y retomaría la plena actividad en la Cooperativa de Servicios de Facundo Quiroga.

Este viernes se conoció un mensaje del edil expresando que: ‘Tomar decisiones de cara al pueblo y con el pueblo me deja tranquilo por respetar los principios democráticos que me enseñaron mis referentes. No me quedaría tranquilo si tomara decisiones de espalda al pueblo y entre cuatro paredes. Gracias por el apoyo amigos!’.

La publicación fue dada a conocer por el propio Concejal Zabaleta de Juntos-UCR, en su cuenta de Twitter.

De dejar la banca, cesa el pedido de licencia sin goce de haberes que había solicitado como empleado de la Cooperativa de Facundo Quiroga, situación que se suscitó cuando se le planteó la inconstitucionalidad.