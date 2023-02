Elecciones 2023: Spinetta indicó que el acompañamiento es con Nacho Palacios

Diego Spinetta, Presidente Comité de la Unión Cívica Radical, diálogo con Cadena Nueve de cara a este año electoral. “La idea es continuar el comité que se formó en la gestión de Nacho Palacios”, explicó el referente radical y contador, “recuperando afiliados y unificando las distintas líneas para una plataforma de gobierno para los nuevejulienses”,.

Spinetta convocó un plenario para este jueves, a las 20 horas, en Tucumán 1221. El encuentro se propone retomar las condiciones de trabajo y hacer un análisis político de la situación del partido en los niveles locales, provinciales y nacionales. El Presidente del Comité de la UCR señaló que Nueve de Julio “pasa por seguir acompañando a Nacho, visitando vecinos, comercios e industrias, salir del frasco y estar cerca de la sociedad”.

Spinetta opinó que las PASOS son una herramienta ‘barbara’, permiten dirimir un solo candidato en una interna. “Yo no veo un escenario que no haya PASOS, eso se modifica por una ley y estamos en febrero/marzo, no dan los tiempos, sería una falta de previsibilidad más en el país”, dijo el referente a Cadena Nueve.

En un proyecto de gobernabilidad Spinetta aseguró que se podría convivir, “somos amplios y tratamos de contener a todo el mundo”, expresó. Entonces, sobre la posible candidatura de Maria Jose Gentiles el referente indicó que “en el partido (radical) tenemos herramienta de elecciones internas para elegir autoridades, por ahí en el PRO no y está perfecto”.

“Vamos a volver a recorrer las localidades del interior”, dijo el referente radical, “tenemos diez localidades y cada una tiene sus necesidades y problemáticas, hay que estar y reconocer las necesidades de los pueblos”. Spinetta invitó a la comunidad a participar de la política, sin distinción de bandera política, involucrarse.